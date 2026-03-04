Giá xăng dầu đối mặt áp lực tăng mạnh do xung đột Trung Đông 04/03/2026 13:48

(PLO)-Phiên giao dịch hôm nay (4-3), giá dầu thô toàn cầu chạm mức 81-82 USD/thùng, gần như đi ngang so với các phiên trước.

Giá dầu thô có lúc hạ nhiệt dưới 80 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm cho tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz.

​Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ khẳng định nếu cần thiết, Hải quân Hoa Kỳ sẽ sớm hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

​Hiện tại, lưu thông qua khu vực này gần như đình trệ do chủ tàu lo ngại trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích trả đũa của Iran.

​Đây là điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, xuất khẩu khoảng 20% lượng tiêu thụ toàn cầu, chủ yếu đến Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

​Các chiến lược gia từng cảnh báo giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng nếu eo biển này đóng cửa lâu dài. Tuy nhiên, ông Trump dự báo mức giá cao hiện nay sẽ sớm giảm khi xung đột kết thúc.

​Theo Reuters, dù giới phân tích từng dự báo giá dầu có thể vượt 90 USD hoặc tiến gần 100 USD/thùng, thực tế lại không tăng như kỳ vọng.

​Tuy nhiên, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng gay gắt, chi phí thuê tàu siêu tải tại Trung Đông đã chạm mức cao kỷ lục mọi thời đại.

​Các nhà sản xuất Mỹ khai thác khoảng 13,73 triệu thùng/ngày dự kiến sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội phòng hộ rủi ro nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài.

​Tại Việt Nam, sau khi xăng RON 95 tăng lên 20.150 đồng/lít ngày 26-2, thị trường trong nước tiếp tục đối mặt áp lực tăng giá lớn vào kỳ điều hành ngày mai (5-3).

​Tình trạng leo thang quân sự tại Trung Đông và những diễn biến bất lợi toàn cầu đã đẩy giá dầu thô lên cao, gây gián đoạn nguồn cung cục bộ.

​Chuyên gia nhận định rủi ro địa chính trị và giá thế giới tăng đang đe dọa giá bán lẻ trong nước. Kịch bản giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh vào ngày mai là rất rõ ràng.

​Vào kỳ điều chỉnh 26-2, giá xăng A95 tại thị trường Singapore chạm mốc 80,62 USD/thùng, tăng 6,47% so với kỳ trước. Hiện giá xăng A95 tại đây dao động 98 - 102 USD/thùng.

​So với kỳ trước, giá xăng tại Singapore đã tăng 8-10%. Mức tăng mạnh trong thời gian ngắn này phản ánh tâm lý lo ngại của nhà giao dịch về nguồn cung.

​Do Việt Nam nhập lượng lớn xăng dầu từ Singapore, đây là căn cứ quan trọng để tính giá cơ sở. Dự báo ngày mai, giá xăng A95 có thể tăng hơn 2.000 đồng/lít nếu không dùng quỹ bình ổn.

​Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán KBSV cho biết hàng không là nhóm chịu tác động nặng nề nhất nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh.

​Giá nhiên liệu bay chiếm khoảng 40% chi phí vận hành. Khi giá dầu tăng 30-40%, các hãng bay đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng nếu không thể tăng giá vé tương ứng.