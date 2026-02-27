Doanh nghiệp siết hạn mức mua vàng sau vía Thần Tài 27/02/2026 10:32

(PLO)- Thị trường vàng ngay sau cao điểm vía Thần Tài nhanh chóng quay về trạng thái quen thuộc khi cung – cầu lệch pha và cơ chế bán hàng được thắt chặt trở lại.

Ngày 27-2, giá vàng miếng SJC gần như đi ngang sau cú giảm bất ngờ vào cuối phiên hôm qua, trong khi vàng nhẫn vẫn tiếp tục đi xuống.

Giá vàng chênh lệch cao

Cụ thể, tại Công ty SJC, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181 – 184 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua. Ở chiều vàng nhẫn trơn 9999, doanh nghiệp này giảm thêm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau hai phiên liên tiếp điều chỉnh, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng, còn vàng nhẫn 9999 giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng. Biên độ giảm không quá lớn nhưng đủ cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng trước và trong ngày vía Thần Tài.

Ngày 27-2, Công ty SJC quay lại áp dụng chính sách phải đăng ký mua vàng miếng SJC trên kênh online thay vì đến mua trực tiếp tại cửa hàng. Ảnh: T.L

Tương tự, tại Công ty Sacombank-SBJ, vàng nhẫn tròn trơn cũng được doanh nghiệp giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 174,5 – 177,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh vàng Mi Hồng giữ nguyên giá mua vào ở mức 181,2 triệu đồng/lượng nhưng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 183,9 triệu đồng/lượng.

Nếu nhìn rộng hơn, mặt bằng giá hai tháng đầu năm cho thấy biến động vẫn ở mức rất cao. Với vàng nhẫn trơn 9999, giá bán cao nhất lên tới 189,3 triệu đồng/lượng và thấp nhất là 148,9 triệu đồng/lượng; giá mua vào dao động từ 145,9 đến 186,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng miếng SJC ghi nhận giá bán cao nhất 189,6 triệu đồng/lượng và thấp nhất 152,8 triệu đồng/lượng; giá mua vào trong khoảng 150,8 – 186,6 triệu đồng/lượng. Biên độ dao động lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng trong chưa đầy hai tháng cho thấy mức biến động cực lớn của thị trường, kéo theo rủi ro cao trong việc xác định điểm mua – bán và kiểm soát hiệu quả đầu tư.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng duy trì quanh vùng 5.182 USD/ounce, gần như không thay đổi so với phiên gần nhất. Giá vàng thế giới đứng vững ở vùng cao trong bối cảnh chỉ số USD-Index vẫn tiếp tục đi xuống, hiện chỉ còn 97,74 điểm, thấp hơn đáng kể so với mốc 100 điểm hồi giữa tháng 1 năm nay.

Doanh nghiệp đồng loạt siết hạn mức bán ra

Đáng chú ý hơn là câu chuyện nguồn cung. Trong ngày vía Thần Tài, thị trường bất ngờ ghi nhận lượng vàng dồi dào hơn thường lệ, giúp doanh nghiệp tạm dừng chính sách đăng ký mua online, cho phép khách hàng mua trực tiếp tối đa 3 lượng vàng miếng/người; vàng nhẫn 9999, vàng Thần Tài, vàng Kim Mã được mua tối đa 2 chỉ/người.

Tuy nhiên, “cơn khát” nhanh chóng quay lại ngay khi cao điểm qua đi. Doanh nghiệp lập tức khôi phục cơ chế đăng ký qua website, siết hạn mức vàng miếng xuống còn tối đa 1 lượng/người. Các sản phẩm vàng nhẫn, Thần Tài, Kim Mã cũng bị giới hạn ở mức 1 chỉ/người.

Diễn biến này cho thấy bài toán thị trường không chỉ nằm ở giá mà còn ở cơ chế phân phối và khả năng tiếp cận nguồn cung. Khi cung vẫn phụ thuộc lớn vào điều tiết hành chính và hạn mức bán lẻ, thị trường vàng trong nước khó tránh khỏi những nhịp “nóng – lạnh” đột ngột sau mỗi sự kiện cao điểm.

Thậm chí, Bảo Tín Mạnh Hải cũng vừa thông báo tạm thời dừng bán sản phẩm vàng nhẫn 0,1 chỉ (cả hình thức online và trực tiếp) trên toàn bộ hệ thống cửa hàng khu vực miền Bắc đến hết ngày 2-3. Theo kế hoạch, từ ngày 3-3, sản phẩm sẽ được mở bán trở lại theo hình thức online với số lượng giới hạn 1.000 sản phẩm mỗi ngày. Thời gian nhận hàng dự kiến sau 3 ngày làm việc kể từ thời điểm đặt mua thành công.

Trong khi đó tại khu vực miền Nam, sản phẩm này vẫn được triển khai bán bình thường nhưng số lượng phiếu phát ra chỉ dừng ở mức 100 suất/ngày.