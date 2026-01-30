Vàng miếng SJC giảm đến hơn 11 triệu đồng một lượng 30/01/2026 10:00

(PLO)- Giá vàng thế giới đang vận hành trong trạng thái biến động cực đoan khi cả nhịp tăng lẫn điều chỉnh giảm đều “chạy” với tốc độ và biên độ chưa từng có trong lịch sử giao dịch.

Ngay khi mở cửa phiên 30-1, giá vàng trong nước lao dốc 4-7 triệu đồng mỗi lượng, nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, biên độ giảm của vàng trong nước đã lên đến 11 triệu đồng một lượng, đảo ngược hoàn toàn đà tăng nóng của phiên liền trước.

Theo đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm ngay 9,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống còn 177,1 - 180,1 triệu đồng/lượng.

Mức giảm tại Sacombank-SBJ còn mạnh hơn, lên đến 11,2 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá vàng miếng SJC xuống còn 177,1 - 181,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước biến động mạnh theo thị trường thế giới. Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh mức 5.280 USD/ounce. Nhà đầu tư đang chứng kiến cú rung lắc chưa từng có của giá vàng.

Áp lực chốt lời gia tăng đã kéo giá vàng từ đỉnh trong ngày 5.626 USD/ounce giảm mạnh xuống 5.126 USD/ounce, tạo biên độ dao động lên tới 500 USD/ounce, mức biến động lớn nhất ghi nhận trong một phiên giao dịch của kim loại quý này. Dù vậy, vàng vẫn thiết lập kỷ lục cao thứ 11 kể từ đầu năm 2026, toàn bộ đều xuất hiện trong tháng 1. Đáng chú ý, 8 kỷ lục được xác lập liên tiếp trong 8 phiên gần đây, với đáy sau cao hơn đáy trước và giá đóng cửa liên tục được nâng lên.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết các khâu chuẩn bị cho hoạt động sản xuất vàng miếng về cơ bản đã hoàn tất, từ đầu tư máy móc, thiết bị đến xây dựng quy trình vận hành. Thậm chí, đơn vị này đã chuẩn bị sẵn các giải pháp nhằm bảo đảm khâu mua bán vàng diễn ra thông suốt và tuân thủ đầy đủ yêu cầu quản lý. Hiện ngân hàng chỉ còn chờ Ngân hàng Nhà nước cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu để có thể triển khai ngay.

Theo vị lãnh đạo này, trong trường hợp được cấp phép mua vàng nguyên liệu, toàn bộ quá trình từ ký hợp đồng đến khi vàng về đến Việt Nam chỉ mất tối đa khoảng một tuần.

Trong bối cảnh đó, công tác điều hành và cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước trở thành yếu tố then chốt đối với nguồn cung thị trường.

Mới đây, trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM về tình trạng một số doanh nghiệp gần như độc quyền mua, bán vàng gây biến động giá, NHNN cho biết Nghị định 232/2025/NĐ-CP được ban hành theo hướng xóa bỏ cơ chế độc quyền nhà nước trong sản xuất vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng phù hợp quan điểm chuyển từ “siết để kiểm soát” sang “mở để quản trị”.

“NHNN sẽ mở rộng quyền nhập khẩu vàng có kiểm soát để tăng nguồn cung, đưa thị trường vận động phù hợp với các nguyên tắc của thị trường nhưng vẫn bảo đảm quản lý nhà nước. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự minh bạch trên thị trường”, NHNN thông tin thêm.