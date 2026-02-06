Vì sao thị trường chứng khoán ‘đỏ lửa’ trước Tết? 06/02/2026 17:07

(PLO)- Lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành khiến thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn, bất chấp các chỉ báo kinh tế vĩ mô tháng đầu năm vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Phiên cuối tuần, ngày 6-2, thị trường chứng khoán ghi nhận sắc đỏ bao trùm trên diện rộng khi áp lực bán gia tăng tại hầu hết các nhóm ngành.

Khối ngoại bán ròng hơn 830 tỉ đồng

Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm 27 điểm, tương đương 1,52%, lùi về 1.755 điểm. Đáng chú ý, chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index chịu áp lực mạnh hơn khi lần lượt giảm 2,57% và 2,4%, cho thấy dòng tiền đầu cơ rút lui rõ nét khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Trong khi đó, VN30 giảm 1,3%, mức giảm thấp hơn thị trường chung, cho thấy nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Trong đó, áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm cổ phiếu chứng khoán khi toàn ngành đồng loạt giảm giá, tuyệt nhiên không có mã nào tăng điểm hoặc đi ngang. Đơn cử, SSI giảm 3,55%, VCI mất 5,1%, VIX giảm 4,5%, HCM lùi 2,81%... cho thấy nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời và hạ tỉ trọng tại nhóm nhạy cảm nhất với biến động của thị trường.

Tương tự, nhóm bán lẻ cũng chịu sức ép giảm mạnh, ngoại trừ mã DGW đi ngang, còn lại các cổ phiếu còn lại của nhóm ngành này đều đi xuống.

Đáng chú ý, khối ngoại có phiên bán ròng thứ năm liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng trên cả ba sàn vượt 836 tỉ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại mã VCB với giá trị lên tới 610 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, MBB ghi nhận lực mua ròng đáng kể, đạt khoảng 441 tỉ đồng, phần nào cho thấy sự phân hóa trong chiến lược giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài.

Mã chứng khoán MBB là một trong những mã hiếm hoi của ngành ngân hàng duy trì sắc xanh khi toàn thị trường đồng loạt giảm điểm. Ảnh: T.L

Tình hình có đáng lo?

Chia sẻ với PLO về nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán trong nước đỏ lửa trên diện rộng, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng: Diễn biến điều chỉnh giảm mạnh của thị trường trong phiên hôm nay chủ yếu xuất phát từ yếu tố thời vụ cận Tết, thay vì các rủi ro mang tính nền tảng.

Thứ nhất, khi bước vào giai đoạn giáp Tết, thanh khoản thị trường thường suy giảm rõ rệt do nhà đầu tư hạn chế giao dịch. Một bộ phận nhà đầu tư rút tiền mặt để phục vụ chi tiêu gia đình, quyết toán cuối năm, thanh toán hoạt động kinh doanh hoặc chủ động giữ tiền mặt trong kỳ nghỉ dài ngày nhằm phòng ngừa rủi ro phát sinh ngoài dự kiến.

Thứ hai, với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, tâm lý e ngại chi phí lãi vay trong thời gian nghỉ Tết kéo dài 9–10 ngày cũng khiến họ chủ động bán ra để hạ dư nợ. Lực bán này, dù không quá lớn, nhưng trong bối cảnh dòng tiền yếu đã đủ tạo áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, thị trường hiện thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền mới. Không có tin xấu mang tính hệ thống, nhưng cũng không có động lực đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư quay lại, khiến thị trường rơi vào trạng thái trũng thanh khoản. Khi giá không tăng, chỉ cần một nhóm nhà đầu tư bán theo mức giá thấp hơn, mặt bằng giá chung lập tức bị kéo xuống.

Diễn biến này còn bị khuếch đại bởi hiệu ứng tâm lý đám đông. Đó là khi thấy thị trường giảm, một số nhà đầu tư trở nên nghi ngại, lo ngại “có chuyện gì đó” và bán ra theo, tạo vòng xoáy giảm điểm mang tính kỹ thuật.

“Đây là hiện tượng lặp lại khá quen thuộc mỗi năm vào giai đoạn giáp Tết. Năm nay cũng không ngoài quy luật đó. Hiện tại, tôi chưa ghi nhận yếu tố tiêu cực nào đủ lớn để làm thay đổi triển vọng trung hạn của thị trường” - ông Phương nhận định.

Theo vị chuyên gia này, các động lực tăng trưởng nền tảng vẫn còn nguyên, từ chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư công cho đến định hướng điều hành vĩ mô. Sự điều chỉnh hiện tại chủ yếu chỉ mang tính ngắn hạn và thời vụ.

Về chiến lược đầu tư, ông Phương cho rằng đây cũng được xem là thời điểm phù hợp để cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để bán ra các cổ phiếu chất lượng kém, triển vọng yếu và chuyển sang những cổ phiếu cơ bản tốt. Bởi khi thị trường hồi phục, nhóm cổ phiếu tốt thường tăng nhanh và mạnh hơn.

“Cắt lỗ cổ phiếu xấu không phải là quyết định sai, vấn đề là phải đi kèm với tái cơ cấu danh mục chứ không phải bán xong rồi đứng ngoài thị trường” - ông Phương lưu ý.