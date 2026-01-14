Chứng khoán Venezuela tăng 130% sau biến động chính trường 14/01/2026 09:46

(PLO)- Thị trường chứng khoán Venezuela tăng thẳng đứng lên mức 130% sau những biến động chính trường, tuy nhiên giới quan sát cảnh báo cảnh báo rằng thanh khoản mỏng và rủi ro nợ nần có thể khiến xu hướng này đảo chiều.

Thị trường chứng khoán Venezuela tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong tuần qua sau biến động chính trị tại đất nước này, khi nhà đầu tư đặt cược rằng tăng trưởng của nền kinh tế Nam Mỹ này có thể đảo chiều sau nhiều năm ảm đạm, đài CNBC đưa tin ngày 13-1.

Chỉ số chuẩn Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) của Venezuela đã tăng hơn 130% kể từ sau chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela hôm 3-1.

Các phương tiện giao thông lưu thông trên một con phố ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 8-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo các nhà phân tích, đợt tăng này phản ánh tâm lý lạc quan rằng kinh tế Venezuela có thể ổn định trở lại sau nhiều năm yếu kém do các lệnh trừng phạt, cùng với kỳ vọng ngày càng lớn rằng trong tương lai, Venezuela có thể thể thu hút vốn, khôi phục sản lượng dầu và bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Theo CNBC, nhiều nhà đầu tư đang tìm cách nắm bắt cơ hội. Hôm 9-1, công ty đầu tư Teucrium của Mỹ đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ để xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tập trung vào các doanh nghiệp có liên quan Venezuela, theo các nguồn tin.

“Nhà đầu tư bắt đầu định giá việc [Tổng thống Venezuela Nicolás] Maduro bị bắt như một điều kiện tiên quyết để nới lỏng trừng phạt và tiến tới một thỏa thuận tái cơ cấu” - ông Anthony Simond, giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản và đầu tư Aberdeen (Anh), nhận định.

Ông Simond nói rằng nhu cầu đến từ nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau, bao gồm các nhà quản lý tài sản thị trường mới nổi truyền thống, cũng như các quỹ phòng hộ và chuyên gia nợ khó đòi đang tìm kiếm lợi nhuận bất đối xứng.

Tuy nhiên, các chiến lược gia lưu ý rằng sàn chứng khoán Venezuela có quy mô nhỏ, thanh khoản thấp và không dễ tiếp cận đối với nhà đầu tư toàn cầu, đồng nghĩa với việc biến động giá có thể rất mạnh.

“Do thị trường Venezuela giao dịch rất mỏng, chỉ cần những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng cũng có thể gây ra biến động giá lớn” - Alice Blue, công ty môi giới tích hợp của nền tảng phân tích tài chính TradingView, viết trong một báo cáo.

Nhà đầu tư cũng ồ ạt mua vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) kể từ khi ông Maduro bị bắt.

Theo ông Jeff Grills tại công ty tư vấn Aegon Asset Management (Mỹ), sự quan tâm trở lại đối với trái phiếu Venezuela chủ yếu xuất phát từ lạc quan về khả năng tái cơ cấu nợ.

Tuy vậy, ông Grills cảnh báo rằng phần lớn đà tăng của cổ phiếu bị chi phối bởi các tin tức giật gân. “Ở giai đoạn này, đợt tăng giá dường như mang tính chiến thuật nhiều hơn là khởi đầu cho một sự định giá lại mang tính cấu trúc” - ông nói.