Ông Trump nói sắp tiếp lãnh đạo phe đối lập Venezuela tại Nhà Trắng 09/01/2026 10:42

Ngày 8-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado khi bà Machado tới thủ đô Washington D.C vào tuần tới, theo hãng tin Reuters.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News, ông Trump được hỏi liệu ông có kế hoạch gặp bà Machado sau các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela ngày 3-1, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hay không, tổng thống Mỹ đáp: “Tôi được biết bà ấy sẽ tới đây vào khoảng tuần tới, và tôi mong được chào hỏi bà ấy”.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Reuters liên hệ để hỏi thêm chi tiết về cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập Venezuela - bà Maria Corina Machado. Ảnh: WHITE HOUSE/BLOOMBERG

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và bà Machado. Trước đó trong tuần, bà Machado cho biết bà chưa nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi bà được trao giải Nobel Hòa bình vào tháng 10-2025.

Tương lai điều hành của quốc gia Nam Mỹ này hiện vẫn chưa rõ ràng. Cuối tuần qua, ông Trump bác bỏ ý tưởng hợp tác với bà Machado, nói rằng “bà ấy không có sự ủng hộ trong nước cũng như không được tôn trọng trong nước”.

Ông Trump nói với Fox News rằng Venezuela, hiện do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo, sẽ cần thời gian để đạt tới giai đoạn có thể tổ chức bầu cử.

“Chúng tôi phải tái thiết đất nước. Họ không thể tổ chức bầu cử. Ngay lúc này họ thậm chí còn không biết phải tổ chức bầu cử như thế nào” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Venezuela là một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Ngành dầu mỏ của nước này đã trở thành trọng tâm của chính quyền Mỹ. Một quan chức cấp cao Mỹ nói với Reuters rằng việc Venezuela bán dầu cho Mỹ sẽ bắt đầu ngay lập tức, với chuyến hàng đầu tiên khoảng 30-50 triệu thùng, và sẽ tiếp tục vô thời hạn.

Ông Trump cho biết ông sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ tại Nhà Trắng vào ngày 9-1. Theo tổng thống Mỹ, các công ty dầu khí này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tái thiết ngành dầu mỏ của Venezuela.

“Họ sẽ tái thiết toàn bộ hạ tầng dầu mỏ. Họ sẽ chi ít nhất 100 tỉ USD, và loại dầu mà họ có là dầu không thể tin được, với chất lượng và trữ lượng đều hết sức đáng kinh ngạc” - ông Trump nói thêm.