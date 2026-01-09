Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế 09/01/2026 09:43

(PLO)- Trung Quốc cảnh báo rằng quyết định của Mỹ rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế có thể làm suy yếu chủ nghĩa đa phương, khiến “luật rừng”, tư tưởng “kẻ mạnh là lẽ phải” lấn át trật tự toàn cầu.

Ngày 9-1, Trung Quốc lên tiếng trước thông tin Mỹ ra tuyên cáo rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ), theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh rằng đây không phải lần đầu tiên Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế, song khẳng định các cơ chế đa phương không được lập ra để phục vụ lợi ích ích kỷ của bất kỳ quốc gia nào, mà nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ các nước thành viên.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính trên cơ sở đó, hệ thống quốc tế lấy LHQ làm trung tâm đã góp phần duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích bình đẳng của mọi quốc gia trong hơn 80 năm qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

“Những diễn biến hiện nay trên trường quốc tế một lần nữa cho thấy chỉ có sự vận hành hiệu quả của hệ thống đa phương mới có thể ngăn chặn ‘luật rừng’ lấn át và tránh để cách tiếp cận ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’ chi phối trật tự quốc tế" - bà Mao Ninh nói, đồng thời cho rằng đây là nhu cầu cấp thiết đối với phần lớn các quốc gia, đặc biệt là các nước nhỏ và đang phát triển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định bất chấp tình hình quốc tế biến động ra sao, Bắc Kinh sẽ tiếp tục kiên định với chủ nghĩa đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ trong các vấn đề toàn cầu, và hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, bình đẳng hơn.

Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Washington tài trợ cho “một số lượng lớn” các cơ quan này là nghĩa vụ bắt buộc, theo phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric.

Ông Dujarric nói thêm rằng LHQ đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ chính quyền ông Trump liên quan quyết định này.

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp lớn nhất cho ngân sách thường xuyên của LHQ, với mức tối đa 22% theo thang đánh giá do Đại hội đồng LHQ thông qua. Đây là khoản đóng góp mang tính bắt buộc.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn LHQ, Mỹ đã không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho ngân sách thường xuyên trong năm ngoái và hiện còn nợ khoảng 1,5 tỉ USD.

“Các khoản đóng góp cho ngân sách thường xuyên và ngân sách gìn giữ hòa bình của LHQ là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương LHQ đối với tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ" - ông Dujarric khẳng định.

Washington chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trước đó, ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên cáo rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, với lý do các đơn vị nói trên hoạt động "đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ", theo hãng tin Reuters.