Ông Macron, Tổng thống Đức chỉ trích Mỹ 'quay lưng với đồng minh' và xa rời luật lệ quốc tế, kêu gọi thế giới hành động 09/01/2026 06:59

Ngày 8-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Mỹ đang dần "quay lưng” với một số đồng minh và “thoát ly khỏi các quy tắc quốc tế”, một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với chính sách của Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Macron đưa ra phát biểu trên trong bài diễn văn thường niên trước các đại sứ Pháp, trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang gấp rút tìm kiếm một phản ứng phối hợp trước những tính toán của ông Trump đối với đảo Greenland (Đan Mạch), theo hãng tin AFP.

“Mỹ là một cường quốc, nhưng đang dần quay lưng với một số đồng minh và rời xa những quy tắc quốc tế mà chính họ vẫn còn thúc đẩy” - ông Macron nói tại Điện Elysee.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Ông Macron cho rằng thế giới đang bước vào “kỷ nguyên của các cường quốc, với sự cám dỗ thực sự trong việc phân chia lại thế giới”.

Ông Macron kêu gọi các nhà ngoại giao Pháp không trở thành “những khán giả chứng kiến mọi thứ đổ vỡ”.

“Hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không ở đây để bình luận. Chúng ta ở đây để hành động” - ông nhấn mạnh.

Tổng thống Macron thừa nhận rằng các “thể chế đa phương đang vận hành ngày càng kém hiệu quả”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng “quản trị toàn cầu” vẫn giữ vai trò then chốt, trong bối cảnh “mỗi ngày người ta lại tự hỏi liệu Greenland có bị tấn công hay không”, hay “Canada có đối mặt nguy cơ trở thành bang thứ 51 hay không”.

Ông Macron cho rằng đây là thời điểm thích hợp để “tái đầu tư mạnh mẽ vào Liên Hợp Quốc, khi chúng ta chứng kiến cổ đông lớn nhất của tổ chức này không còn đặt niềm tin vào nó”.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Trump, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không để trật tự thế giới suy yếu, hãng Reuters đưa tin.

Ông Steinmeier cho rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công chưa từng thấy.

Mô tả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea (2014) và tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, ông Steinmeier cho rằng hành xử của Mỹ hiện nay đại diện cho một sự rạn nứt lịch sử lần thứ hai.

“Sau đó là sự sụp đổ về giá trị từ chính đối tác quan trọng nhất của chúng ta, nước Mỹ, quốc gia từng góp phần xây dựng trật tự thế giới này” - ông Steinmeier nói.

Theo tổng thống Đức, vấn đề hiện nay là là ngăn chặn thế giới trượt vào một kiểu trật tự mà luật lệ bị xem nhẹ, và các khu vực hay thậm chí cả quốc gia có nguy cơ bị coi như lợi ích riêng của một số cường quốc.

Theo Reuters, dù vai trò của tổng thống Đức chủ yếu mang tính nghi lễ, các phát biểu của ông Steinmeier vẫn có sức nặng nhất định, đồng thời cho phép ông bày tỏ quan điểm một cách tự do hơn so với các chính trị gia đương nhiệm.

Mỹ chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.