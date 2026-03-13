Afghanistan tố Pakistan ném bom kho nhiên liệu gần sân bay Kandahar 13/03/2026 21:32

(PLO)- Chính quyền Taliban ở Afghanistan nói rằng Pakistan đã ném bom kho nhiên liệu gần sân bay Kandahar của Afghanistan.

Ngày 13-3, chính quyền Taliban ở Afghanistan nói rằng Pakistan đã ném bom kho nhiên liệu của hãng hàng không tư nhân Kam Air gần sân bay Kandahar của Afghanistan, theo hãng tin Reuters.

“Công ty này (Kam Air) cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng không dân sự cũng như cho máy bay của Liên Hợp Quốc” - người phát ngôn Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói.

Ông Mujahid nói thêm rằng Pakistan cũng ném bom tại các khu vực khác, cảnh báo rằng “hành động gây hấn này sẽ không thể không bị đáp trả”.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cho biết các cuộc không kích ở Kabul đã khiến 4 dân thường thiệt mạng và 14 người bị thương.

Người dân thủ đô Kabul (Afghanistan) sau các cuộc không kích ngày 13-3. Ảnh: AFP

Tại tỉnh Nangarhar ở miền đông Afghanistan, một quả đạn cối mà các quan chức Afghanistan cho rằng do Pakistan bắn đã trúng một ngôi nhà ở huyện Momandara, khiến 1 phụ nữ và 1 trẻ em thiệt mạng, người phát ngôn tỉnh cho biết.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết đã đáp trả bằng các cuộc tấn công UAV vào một căn cứ quân sự tại thành phố Kohat, miền bắc Pakistan và gây ra thiệt hại nặng.

Pakistan chưa bình luận về thông tin Afghanistan đã tấn công đáp trả.

Liên quan các cuộc tấn công ở Afghanistan, Bộ trưởng Thông tin Pakistan - ông Attaullah Tarar viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích là một phần của chiến dịch đang diễn ra mang tên “Ghazb lil Haq”, nhằm vào những gì Islamabad mô tả là các trại vũ trang và “cơ sở hạ tầng hỗ trợ khủng bố” tại Kabul, Paktia và Kandahar.

Ông cho biết hàng chục địa điểm trên khắp Afghanistan đã bị tấn công, đồng thời phủ nhận việc “bất kỳ dân thường hay cơ sở hạ tầng dân sự nào” bị nhắm mục tiêu.

Giao tranh giữa hai nước láng giềng bùng phát vào tháng trước khi Pakistan tiến hành các cuộc không kích bên trong Afghanistan, mà Islamabad cho biết nhằm vào các cứ điểm của lực lượng vũ trang. Afghanistan gọi các cuộc tấn công này là hành vi vi phạm chủ quyền và đã tiến hành các đòn trả đũa.

Hoạt động vũ trang từ lâu là điểm bất đồng giữa Pakistan và Afghanistan - hai nước từng là đồng minh rồi trở thành đối thủ - khi Islamabad cáo buộc Kabul cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các tay súng tiến hành tấn công Pakistan.

Taliban bác bỏ cáo buộc này và cho rằng hoạt động vũ trang là vấn đề nội bộ của Pakistan.