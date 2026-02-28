Đụng độ Pakistan-Afghanistan: Khả năng hàng trăm người 2 bên thiệt mạng; Mỹ-Nga-Trung… gấp rút lên tiếng 28/02/2026 05:47

(PLO)- Pakistan và Taliban đưa ra số liệu thương vong trái ngược, kèm tuyên bố cứng rắn, trong khi Liên Hợp Quốc, Mỹ, Nga, Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đồng loạt kêu gọi kiềm chế.

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan đã leo thang nghiêm trọng sau loạt đụng độ dữ dội dọc biên giới hai nước vào tối 26-2, khiến Islamabad thậm chí tuyên bố đang ở trong tình trạng “chiến tranh công khai” với chính quyền Taliban.

Theo hãng tin Al Jazeera, phía Pakistan cho biết họ đã tiến hành các đòn tấn công mạnh nhằm đáp trả những mối đe dọa an ninh xuất phát từ bên kia biên giới.

Tuyên bố trái ngược về tương vong

Người đứng đầu cơ quan truyền thông quân đội Pakistan - ông Ahmed Sharif Chaudhry khẳng định các chiến dịch quân sự của nước này đã khiến 274 tay súng Afghanistan thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Lực lượng an ninh Taliban đứng gác gần cửa khẩu Torkham trên tuyến biên giới giữa Afghanistan và Pakistan (thuộc tỉnh Nangarhar, Afghanistan) ngày 27-2. Ảnh: AFP

Trong cuộc trao đổi với Al Jazeera, người phát ngôn phụ trách truyền thông đối ngoại của Thủ tướng Pakistan - ông Mosharraf Zaidi nhấn mạnh rằng xung đột hiện nay sẽ chỉ chấm dứt khi chính quyền Taliban ở Afghanistan “chịu trách nhiệm điều hành đất nước theo cách phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết đã đưa ra trong thỏa thuận Doha”.

Theo ông Zaidi, điều này bao gồm cả việc tôn trọng các nguyên tắc láng giềng tốt và những chuẩn mực nhân đạo cơ bản, đặc biệt chấm dứt hoàn toàn mọi hình thức hỗ trợ cho các nhóm và lực lượng ủy nhiệm khủng bố hoạt động chống Pakistan từ lãnh thổ Afghanistan.

Ở chiều ngược lại, phía Afghanistan đưa ra những con số hoàn toàn khác về thương vong.

Người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan tuyên bố 55 binh sĩ Pakistan đã bị tiêu diệt và 19 chốt quân sự của Pakistan bị chiếm giữ trong các cuộc giao tranh.

Tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan, phía Kabul cho biết có 8 tay súng Taliban thiệt mạng, cùng 24 người bị thương do các cuộc không kích và đụng độ kéo dài.

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan - ông Sirajuddin Haqqani bày tỏ sự phẫn nộ trước các hành động quân sự của Pakistan, cho rằng Afghanistan cảm thấy “xấu hổ” vì những gì đang diễn ra.

Ông Haqqani cảnh báo rằng nếu Kabul kêu gọi người dân đứng lên trong một cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc, cái giá mà khu vực phải trả sẽ “vô cùng đắt đỏ”, hàm ý nguy cơ xung đột lan rộng và khó kiểm soát.

Thế giới lên tiếng

. Ngày 27-2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước làn sóng bạo lực gia tăng.

Ông Guterres đồng thời kêu gọi một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, theo Al Jazeera.

. Cũng trong ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có mối quan hệ “rất, rất tốt” với Pakistan và ca ngợi ban lãnh đạo nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Islamabad và Kabul leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Chia sẻ với báo giới khi được hỏi liệu có can thiệp vào xung đột hay không, ông Trump nói ông sẽ cân nhắc khả năng này, song nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ với Pakistan.

“Tôi có thể [can thiệp]. Nhưng tôi có quan hệ với Pakistan rất, rất tốt. Các bạn có một thủ tướng tuyệt vời. Pakistan đang làm rất tốt” - ông Trump nói.

Cùng ngày, bà Allison Hooker - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị - cho biết trên mạng xã hội X rằng bà đã điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan - bà Amna Baloch.

Trong cuộc trao đổi, bà Hooker cho biết đã gửi lời chia buồn “trước những người thiệt mạng trong cuộc xung đột gần đây giữa Pakistan và Taliban”.

“Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình và bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự vệ của Pakistan trước các cuộc tấn công của Taliban” - bà Hooker viết.

. Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng hỗ trợ cần thiết nhằm tạo điều kiện cho đối thoại, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa Afghanistan và Pakistan.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai nước” - ông Araghchi viết trên X.

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi “hai bên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nhau, đồng thời tránh mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng và xung đột”.

. Nga đã kêu gọi các bên tham chiến lập tức chấm dứt các cuộc tấn công xuyên biên giới và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp ngoại giao.

. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ - ông Randhir Jaiswal cho biết New Delhi “mạnh mẽ” lên án các cuộc không kích của Pakistan, lưu ý rằng các hành động này diễn ra trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.

. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27-2 cũng tuyên bố Bắc Kinh “hết sức quan ngại” trước việc căng thẳng leo thang dọc biên giới Pakistan - Afghanistan.

. Ngoài ra, ông Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar - cho biết đã điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nhằm thảo luận một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang leo thang giữa Pakistan và Afghanistan.