Pakistan không kích Afghanistan, hàng chục người thương vong 22/02/2026 14:44

(PLO)- Pakistan cho biết đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào “các phần tử khủng bố” ở nước láng giềng Afghanistan, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Ngày 22-2, Pakistan cho biết đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào “các phần tử khủng bố” ở nước láng giềng Afghanistan. Theo hãng tin AFP, Pakistan đã tấn công 7 địa điểm dọc theo khu vực biên giới nhằm vào các nhóm phiến quân đóng tại Afghanistan, "sau các vụ đánh bom tự sát gần đây ở Pakistan".

Cụ thể, theo Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban Pakistan (TTP, có cùng hệ tư tưởng với Taliban ở Afghanistan) và các đồng minh, cũng như một nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Người dân Afghanistan tìm kiếm thi thể những người thiệt mạng tại hiện trường cuộc không kích của Pakistan vào tỉnh Nangarhar (Afghanistan) hôm 22-2. Ảnh: Aimal Zahir/AFP

Phía Afghanistan cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào các tỉnh Nangarhar và Paktika, "làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương, bao gồm phụ nữ và trẻ em".

"Các tướng lĩnh Pakistan đang cố gắng bù đắp cho những điểm yếu về an ninh của đất nước họ thông qua những hành động như vậy" – người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, viết trên mạng xã hội X.

AFP dẫn một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết đợt không kích đã khiến 17 người thiệt mạng, bao gồm 12 trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo AFP, kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2021, Afghanistan và Pakistan có nhiều đợt xung đột. Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nghiêm trọng sau các cuộc đụng độ biên giới từ tháng 10-2025.

Đầu tháng 2, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad (Pakistan), khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương. IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Pakistan cho rằng bất chấp những lời kêu gọi liên tục của Islamabad, chính quyền Taliban tại Afghanistan đã không có hành động chống lại các nhóm phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Pakistan. Phía Afghanistan bác bỏ các cáo buộc này.