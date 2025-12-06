Pakistan và Afghanistan đấu súng dữ dội dọc biên giới 06/12/2025 06:18

(PLO)- Pakistan và Afghanistan đã đấu súng dữ dội dọc biên giới sau khi vòng đàm phán hòa bình mới nhất tại Saudi Arabia không đạt đột phá.

Tối 5-12 (giờ địa phương), Pakistan và Afghanistan đã đấu súng dữ dội dọc biên giới trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau khi vòng đàm phán hòa bình hồi đầu tuần thất bại, hãng Reuters dẫn thông tin từ giới chức hai nước.

Hiện chưa có báo cáo thương vong. Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan - ông Zabihullah Mujahid nói rằng lực lượng Pakistan đã mở các cuộc tấn công vào huyện Spin Boldak thuộc tỉnh Kandahar (Afghanistan).

Một nhân viên an ninh Taliban đứng gác dọc biên giới giữa Afghanistan và Pakistan ngày 25-10. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ông Mosharraf Zaidi - người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan cáo buộc lực lượng Afghanistan “nổ súng vô cớ” dọc khu vực biên giới huyện Chaman (Pakistan).

“Pakistan luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cùng an toàn của người dân chúng tôi” - ông Zaidi nói.

Vụ đấu súng xảy ra 2 ngày sau khi vòng đàm phán hòa bình mới giữa hai nước kết thúc mà không đạt đột phá, dù hai bên vẫn đồng ý duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Cuộc đàm phán tại Saudi Arabia cuối tuần qua là diễn biến mới nhất trong loạt cuộc gặp do Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đứng ra tổ chức nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau các vụ đụng độ biên giới gây chết người hồi tháng 10.

Tâm điểm căng thẳng xuất phát từ việc Islamabad cho rằng các tay súng xuất phát từ Afghanistan đã thực hiện nhiều vụ tấn công gần đây ở Pakistan, bao gồm những vụ đánh bom liều chết do công dân Afghanistan tham gia.

Kabul bác bỏ cáo buộc này, cho rằng họ không thể chịu trách nhiệm về an ninh bên trong lãnh thổ Pakistan.

Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ hồi tháng 10, được xem là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất dọc biên giới kể từ khi Taliban nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021.