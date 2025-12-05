Hàng không Ấn Độ hỗn loạn do IndiGo hủy hơn 1.200 chuyến bay tăng giờ nghỉ ngơi cho phi công 05/12/2025 08:55

(PLO)- Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ IndiGo thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân gây ra sự gián đoạn này là do các quy định mới dành cho người lao động, nhằm mục đích mang lại cho phi công và phi hành đoàn nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để tăng cường an toàn cho hành khách.

Tình trạng hỗn loạn lên đến cao điểm tại các sân bay Ấn Độ trong ngày 4-12 sau khi hãng hàng không lớn nhất nước này là IndiGo hủy hơn 1.200 chuyến bay kể từ đầu tuần, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt, theo hãng tin AFP.

Theo IndiGo, tính đến ngày 3-12 đã tới khoảng 1.232 chuyến bay của IndiGo đã bị hủy. Số lượng chuyến bay bị hoãn chưa được xác định.

IndiGo nói rằng sự gián đoạn này là do "những thách thức hoạt động không lường trước được" bao gồm trục trặc kỹ thuật, điều kiện thời tiết bất lợi và các quy định mới dành cho người lao động.

Công ty thừa nhận hoạt động "bị gián đoạn đáng kể" một phần là do các quy định phân công phi hành đoàn mới có "tác động tích lũy tiêu cực". Các quy định này có hiệu lực từ tháng trước và nhằm mục đích mang lại cho phi công và phi hành đoàn nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn để tăng cường an toàn cho hành khách.

Hành khách xếp hàng tại ki-ốt của hãng hàng không IndiGo tại Sân bay quốc tế Kempegowda ở Bengaluru (Ấn Độ), vào ngày 4-12. Ảnh: AFP/Idrees Mohammed

IndiGo cho biết họ đang cung cấp cho khách hàng các lựa chọn di chuyển thay thế và hoàn tiền trong khi khôi phục dịch vụ.

Trên mạng xã hội, nhiều hành khách thể hiện sự bất mãn và tức giận. Một hàng khách mô tả trên X về "tình trạng hỗn loạn hoàn toàn" với sự chậm trễ lên đến tám giờ và "không có nhân viên" nào sẵn sàng trợ giúp.

Cơ quan giám sát hàng không Ấn Độ đã ra lệnh điều tra và yêu cầu IndiGo phải có kế hoạch khắc phục tình trạng gián đoạn vốn đã kéo dài kể từ đầu tuần này.

Hành khách xếp hàng tại trạm kiểm soát an ninh ở Sân bay quốc tế Kempegowda ở Bengaluru (Ấn Độ) vào ngày 4 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AFP/ Idrees Mohammed

Sự gián đoạn này là một trở ngại nữa đối với hãng hàng không giá rẻ này, vốn đã xây dựng danh tiếng về tính đúng giờ. Tuần trước, 200 máy bay của hãng đã bị ảnh hưởng khi Airbus đưa ra cảnh báo về việc nâng cấp khẩn cấp 6.000 máy bay trên toàn thế giới.

Ấn Độ là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Tháng trước là lần đầu tiên hàng không nước này đạt 500.000 lượt khách bay mỗi ngày.