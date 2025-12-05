Anh triệu tập đại sứ Nga liên quan cáo buộc mưu sát bằng chất độc Novichok 05/12/2025 08:15

(PLO)- Anh triệu tập đại sứ Nga và trừng phạt Cơ quan Tình báo Quân đội Nga, sau khi công bố báo cáo điều tra về vụ việc người mẹ ba con người Anh tử vong vì đã xịt vào người thứ mà cô nghĩ là một chai nước hoa nhưng hóa ra đó là chất độc Novichok mà phía Anh cho là của Nga.

Ngày 4-12 (giờ địa phương), Anh tuyên bố trừng phạt Cơ quan Tình báo Quân đội Nga và triệu tập đại sứ Nga sau khi công bố kết luận điều tra rằng phía Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của một phụ nữ Anh trong một vụ tấn công bằng chất độc thần kinh năm 2018, theo hãng tin AFP.

Bà Dawn Sturgess, 44 tuổi, mẹ của 3 người con, đã tử vong sau khi xịt lên người thứ mà bà nghĩ là nước hoa từ một chai nước hoa Nina Ricci sang trọng đã bỏ đi - nhưng hóa ra lại là chất độc chết người Novichok. Vụ việc xảy ra vào ngày 8-7-2018.

Kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Anh về cái chết của bà Sturgess được công bố vào ngày 4-12. Cuộc điều tra công khai phát hiện ra rằng chai nước hoa đã bị vứt tại thành phố Salisbury, tây nam nước Anh sau khi hai nghi phạm được cho là điệp viên Nga mang nó đến đó trong một nỗ lực ám sát bất thành cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal vào tháng 3-2018. Sau đó, bạn trai của cô Sturgess đã nhặt được chiếc chai và tặng cô.

Bà Dawn Sturgess - 44 tuổi, và bạn trai Charlie Rowley - 45 tuổi, được truyền thông Anh xác định là cặp đôi ngã bệnh sau khi tiếp xúc với chất độc thần kinh Novichok ở miền nam nước Anh vào tháng 6-2018. Bà Sturgess sau đó đã tử vong. Ảnh: FACEBOOK

Báo cáo của cuộc điều tra kết luận rằng vụ ám sát đã được Nga ‘phê duyệt ở cấp cao nhất’ và phải chịu "trách nhiệm đạo đức" về cái chết của bà Sturgess. Sau khi báo cáo điều tra được công bố, London cho biết đã triệu tập đại sứ Nga để nghe giải trình về "chiến dịch hoạt động thù địch đang diễn ra" của Moscow.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết Anh cũng đã trừng phạt "toàn bộ" cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc là thủ phạm vụ tấn công, tức GRU – Cơ quan Tình báo Quân đội Nga, cùng với 11 "nhân tố đứng sau hoạt động thù địch do nhà nước Nga bảo trợ". Phía Nga chưa lên tiếng liên quan diễn biến mới này từ phía Anh. Nga đã nhiều lần phủ nhận liên quan vụ mưu sát cha con Skripal.

Điệp viên Skripal và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên một chiếc ghế dài trong công viên ở thành phố Salisbury vào tháng 3-2018 sau khi tay nắm cửa nhà Skripal bị bôi chất độc Novichok. Hai cha con sống sót sau khi được điều trị tích cực tại bệnh viện và hiện đang được bảo vệ.

Chai chứa "Novichok sản xuất tại Nga" đã được hai nghi phạm, Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, mang đến Salisbury - được cho là đặc vụ GRU, theo báo cáo điều tra phía Anh. Hai nghi phạm khả năng đã vứt chai thuốc độc xuống thành phố sau khi sử dụng nó để mưu sát cha con Skripal, theo báo cáo điều tra phía Anh.

Vụ mưu sát Skripal là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ việc gián điệp gây tổn hại đến quan hệ Anh-Nga. Vụ mưu sát Skripal đã dẫn đến vụ trục xuất các nhà ngoại giao lớn nhất từ ​​trước đến nay giữa các cường quốc phương Tây và Nga, và một loạt lệnh trừng phạt hạn chế từ phương Tây.

Mối quan hệ giữa London và Moscow vẫn đang trong tình trạng đóng băng sâu sắc do cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Căng thẳng ngoại giao cùng các vụ trục xuất trả đũa vẫn tiếp diễn do những cáo buộc về hoạt động gián điệp.