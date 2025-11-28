Anh và Ukraine ký thỏa thuận lịch sử về UAV 'Bạch tuộc' 28/11/2025 09:39

(PLO)- Anh và Ukraine ký thỏa thuận lịch sử sản xuất UAV đánh chặn Octopus tại Anh, mở rộng năng lực phòng thủ của Kiev trước các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Nga.

Ngày 27-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này và Anh đã ký thỏa thuận cấp phép để sản xuất dòng máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mang tên "Octopus" (Bạch tuộc), tờ The Kyiv Independent đưa tin.

"Đây là một tiền lệ lịch sử và là bước quan trọng tiếp theo cho phép sản xuất các máy bay đánh chặn của Ukraine ngay tại Anh, loại khí tài đã chứng minh được hiệu quả trong cuộc chiến chống lại các drone tấn công của Nga" - ông Shmyhal viết trên Telegram.

“Chúng tôi dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt các thiết bị đánh chặn, với sản lượng có thể đạt tới vài nghìn chiếc mỗi tháng” - ông Shmyhal cho biết, thêm rằng số thiết bị được sản xuất sẽ được chuyển cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời.

Các UAV đánh chặn Octopus của Ukraine sẽ được sản xuất tại Anh. Ảnh: Denys Smyhal/TELEGRAM

Trước đó, hôm 18-9, ông Shmyhal nói Kiev sẽ có thể triển khai ít nhất 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga “trong tương lai gần”, nhưng không nêu rõ khung thời gian cụ thể.

Các loại UAV kiểu Shahed của Nga (vốn có thiết kế gốc từ Iran và được sản xuất hàng loạt tại Nga với tên gọi Geran-2) đã trở thành vũ khí chủ lực trong các cuộc tập kích của Moscow vào Ukraine.

Kể từ năm 2022, Kiev đã nhanh chóng phát triển năng lực tác chiến UAV, chuyển mình từ việc cải tiến các thiết bị bay thương mại sang sản xuất quy mô lớn các loại UAV tấn công và hệ thống trinh sát.

UAV Octopus là một trong số các dòng UAV đánh chặn đang được Ukraine phát triển.

Octopus là dòng UAV đánh chặn cỡ nhỏ do Ukraine chế tạo, được thiết kế chuyên biệt để ngăn chặn và tiêu diệt các loại UAV tấn công tự sát như Shahed và các thiết bị tương tự.

Hệ thống này đã khẳng định tính hiệu quả trên chiến trường và trở thành nền tảng cho chương trình hợp tác công nghiệp quốc tế về sản xuất đại trà, theo đài RBC-Ukraine.