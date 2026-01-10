Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm không phận bằng UAV, tuyên bố sẽ đáp trả 10/01/2026 05:39

(PLO)- Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa một UAV xâm nhập không phận Triều Tiên hồi đầu tuần, gọi Seoul là “kẻ thù thù địch nhất”.

Ngày 10-1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền Triều Tiên bằng việc đưa một UAV xâm nhập không phận hồi đầu tuần, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả đối với hành động mà Bình Nhưỡng gọi là “khiêu khích”, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

KCNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên rằng chiếc UAV xuất phát từ một hòn đảo thuộc TP Incheon (Hàn Quốc), bay khoảng 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên vào ngày 4-1.

KCNA đưa tin rằng UAV này được trang bị camera trinh sát nhằm ghi hình các cơ sở quan trọng của Triều Tiên.

“Ngay cả sau khi thay đổi chính quyền, (Hàn Quốc) vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi khiêu khích bằng UAV như vậy gần khu vực biên giới” - KCNA dẫn lời người phát ngôn.

KCNA cho biết quân đội Triều Tiên đã sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử chuyên dụng để tấn công UAV này, buộc nó rơi xuống khu vực cách khoảng 1.200 m so với Muksan-ri, một vùng nông thôn nằm ở rìa TP Kaesong (Triều Tiên), gần biên giới liên Triều.

Hình ảnh được cho là các mảnh vỡ UAV của Hàn Quốc do KCNA đăng tải. Ảnh: KCNA

“Hàn Quốc là kẻ thù thù địch nhất đối với chúng tôi, bản chất đó không bao giờ thay đổi, và sẽ là đối tượng mà chúng tôi chắc chắn đáp trả nếu họ tiến hành tấn công” - KCNA dẫn lời người phát ngôn.

Hàn Quốc chưa bình luận về cáo buộc của Triều Tiên.

Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6-2025, Triều Tiên đã bác bỏ các cử chỉ hòa dịu từ chính quyền của ông Lee.

Trước đó, ông Lee cam kết nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

KCNA cho rằng Hàn Quốc “không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm trong việc làm leo thang căng thẳng” và sẽ “buộc phải trả giá đắt”.

Trước đó, Triều Tiên từng cáo buộc Hàn Quốc đưa một UAV bay qua Bình Nhưỡng vào tháng 10-2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị công tố viên đặc biệt của Seoul cáo buộc vào cuối năm ngoái rằng ông ra lệnh tiến hành chiến dịch UAV ở Bình Nhưỡng nhằm lợi dụng căng thẳng quân sự giữa Bình Nhưỡng và Seoul làm cái cớ để ban bố thiết quân luật khẩn cấp.

Ông Yoon bác bỏ cáo buộc này, với luật sư của ông cho rằng việc thực thi nhiệm vụ của tổng thống không thể bị quy kết thành tội phạm sau đó.