Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh, ông Kim tuyên bố sẵn sàng 'thực chiến' 05/01/2026 07:05

(PLO)- Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa siêu thanh dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố hoàn tất nhiệm vụ công nghệ quốc phòng then chốt và nâng năng lực răn đe hạt nhân lên tầm cao mới.

Sáng 5-1, hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên đã phóng thử thành công các tên lửa siêu thanh tại Bình Nhưỡng vào ngày 4-1. Các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu tại Biển Nhật Bản, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo KCNA, một phân đội thuộc lực lượng hỏa lực tấn công chủ lực của quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc diễn tập phóng tên lửa nhằm đánh giá khả năng răn đe chiến tranh, tình trạng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống vũ khí, cũng như kiểm chứng năng lực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị này.

"Thông qua cuộc diễn tập phóng hôm nay, chúng ta có thể khẳng định rằng một nhiệm vụ công nghệ vô cùng quan trọng đối với quốc phòng đã được hoàn thành" - KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc phóng thử tên lửa siêu thanh tại Bình Nhưỡng do một phân đội thuộc lực lượng hỏa lực tấn công chủ lực của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành ngày 4-1. Ảnh: KCNA

Ông Kim tuyên bố đất nước đã đưa lực lượng hạt nhân lên "cơ sở thực tiễn" và chuẩn bị sẵn sàng cho "thực chiến".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải "liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công", gọi những nỗ lực này là "nhiệm vụ thiết yếu để tự vệ".

"Hoạt động này của chúng ta rõ ràng nhằm mục đích từng bước đưa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân lên một tầm cao mới. Sự cần thiết của việc này đã được minh chứng qua cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và các sự kiện quốc tế phức tạp" - ông Kim nhấn mạnh.

KCNA cho biết các tên lửa siêu thanh đã đánh trúng mục tiêu cách xa 1.000 km ở Biển Nhật Bản, sau khi các tên lửa này được phóng đi từ quận Ryokpho (thủ đô Bình Nhưỡng).

Ông Kim cũng bày tỏ lời cảm ơn tới đơn vị quân đội phụ trách cuộc diễn tập và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng tên lửa.

Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện vụ phóng tên lửa vào lúc 7 giờ 50 phút sáng 4-1.

Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khởi hành tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.