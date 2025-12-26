Ông Putin chúc mừng năm mới ông Kim, khẳng định quan hệ Nga-Triều Tiên có 'ý nghĩa đặc biệt' 26/12/2025 06:02

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ca ngợi quan hệ song phương năm qua và nhấn mạnh đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ca ngợi năm vừa qua là một năm có “ý nghĩa đặc biệt” đối với quan hệ song phương giữa Moscow và Bình Nhưỡng, đồng thời đánh dấu sự làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong bức điện được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố ngày 25-12, ông Putin cho rằng mối quan hệ này sẽ “góp phần thiết lập một trật tự công bằng cho thế giới đa cực.”

“Năm vừa qua có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng” - Tổng thống Nga nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ quân sự của Triều Tiên trong việc đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Putin, “sự tham chiến anh dũng” của binh sĩ Triều Tiên cùng những đóng góp sau đó của các đơn vị công binh nước này đã “chứng minh rõ ràng tình hữu nghị bất khả chiến bại và tình đồng chí chiến đấu” giữa hai quốc gia.

Tháng 4 vừa qua, quân đội Nga thông báo đã hoàn toàn đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk, đồng thời lần đầu tiên thừa nhận vai trò của binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch. Chính quyền Nga cũng cam kết dựng một đài tưởng niệm tại Moscow để vinh danh các binh sĩ do Bình Nhưỡng triển khai đã hy sinh trong quá trình bảo vệ lãnh thổ Nga.

Ông Putin cho biết thêm, nhờ những nỗ lực chung, các điều khoản của hiệp ước “lịch sử” về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được “thực hiện theo đúng kế hoạch.”

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, được ký vào tháng 6-2024, bao gồm điều khoản phòng thủ chung, quy định rằng nếu một bên phải đối mặt với “cuộc xâm lược vũ trang”, bên còn lại sẽ “cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác… ngay lập tức”.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng rằng Moscow và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, nhân văn và nhiều lĩnh vực khác.