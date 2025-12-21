Triều Tiên kêu gọi chống lại ‘sự cưỡng ép của phương Tây’ do Mỹ dẫn đầu 21/12/2025 06:16

(PLO)- Bộ Ngoại giao Triều Tiên thúc giục các nước đối tác tiếp tục lên tiếng phản đối cái mà Bình Nhưỡng gọi là “sự cưỡng ép của phương Tây” nếu muốn xây dựng một thế giới bình đẳng và đa cực.

Ngày 20-12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi các quốc gia chống lại cái mà Bình Nhưỡng gọi là "sự cưỡng ép của phương Tây" do Mỹ và các đồng minh dẫn đầu, theo hãng thông tấn KCNA.

Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ và các nước đồng minh của Washington vi phạm các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-12. Ảnh: KCNA

Bình Nhưỡng thúc giục các nước đối tác tiếp tục lên tiếng phản đối những hành động như vậy nếu họ muốn xây dựng một thế giới "bình đẳng và đa cực".

"Các biện pháp cưỡng chế đơn phương xóa bỏ quyền chủ quyền, quyền sinh tồn và quyền phát triển phải bị bãi bỏ” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Bộ này cũng cho biết Nhóm Bạn hữu Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) - một nhóm mới của LHQ mà Bình Nhưỡng là thành viên - đã có cuộc họp hồi đầu tháng này để kỷ niệm Ngày Quốc tế chống các biện pháp cưỡng chế đơn phương.

Nhóm này được thành lập năm 2021 bởi 18 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran, nhằm ủng hộ mục đích của LHQ.

Tại cuộc họp, nhóm này "lên án các hành động thù địch của Mỹ và các đồng minh nhằm làm suy yếu chủ quyền, quyền tồn tại và quyền phát triển của các quốc gia có chủ quyền", theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Nhóm này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "kiên quyết phản đối và bác bỏ các biện pháp cưỡng chế bất hợp pháp và đơn phương vi phạm các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng quyền tự quyết", tuyên bố cho biết thêm.

Mỹ chưa lên tiếng về tuyên bố trên.