Điện Kremlin ca ngợi đóng góp của công binh Triều Tiên ở Kursk 14/11/2025 18:32

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “biết ơn và cảm kích” vì “sự hỗ trợ anh hùng và quên mình” của công binh Triều Tiên trong công tác rà phá bom mìn ở Kursk.

Trong cuộc họp báo ngày 14-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã ca ngợi những đóng góp của lực lượng công binh Triều Tiên trong việc rà phá bom mìn sót lại sau giao tranh với Ukraine ở tỉnh Kursk (Nga), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Khi nhận được câu hỏi về hoạt động của quân đội Triều Tiên tại tỉnh Kursk, ông Peskov cho biết Nga “vô cùng biết ơn và cảm kích những người bạn đến từ Triều Tiên vì sự hỗ trợ anh hùng và quên mình của họ”.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng công việc rà phá bom mìn ở Kursk “rất nguy hiểm và khó khăn, và thực sự, những người bạn Triều Tiên đang giúp đỡ [Nga] rất nhiều”.

Ông Peskov cũng nhắc lại rằng Nga sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ của lực lượng công binh Triều Tiên tại Kursk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

TASS lưu ý rằng “các chuyên gia quân sự Triều Tiên” vẫn đang phối hợp cùng công binh Nga thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu đầy thách thức” là rà phá bom mìn còn sót lại tại Kursk sau nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine.

Đơn vị công binh Triều Tiên được triển khai tới Kursk như một minh chứng hiện thực hoá thoả thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã được ký kết hồi tháng 6-2024.

Trước đó, các binh sĩ Triều Tiên cũng đã được cử tới hỗ trợ quân đội Nga chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk.

Trong các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ngày 3-9), giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui (ngày 27-10), phía Nga cũng đã ca ngợi và cảm ơn những đóng góp của quân đội Triều Tiên tại Kursk.