NYT: Ông Trump được báo cáo về các phương án tấn công Iran 11/01/2026 12:37

(PLO)- Tờ The New York Times dẫn nguồn tin rằng các quan chức Mỹ đã báo cáo cho Tổng thống Donald Trump về các phương án tấn công Iran, nhưng ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tờ The New York Times (NYT) ngày 10-1 dẫn lời nhiều quan chức Mỹ rằng trong những ngày gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về các phương án mới cho những đòn tấn công quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh ông Trump cân nhắc sẽ can thiệp nếu Tehran trấn áp người biểu tình.

Theo nguồn tin, ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng các quan chức cho biết ông đang nghiêm túc xem xét việc cho phép tiến hành một cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ đã được nghe nhiều phương án khác nhau, trong đó có cả các đòn tấn công nhằm vào những địa điểm phi quân sự tại Tehran. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên do nội dung trao đổi mang tính mật.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ít nhất một số phương án sẽ nhắm trực tiếp vào các bộ phận trong lực lượng an ninh của Iran đang dập tắt làn sóng biểu tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuy vậy, các quan chức Mỹ cũng nói rằng Washington phải thận trọng để bảo đảm bất kỳ đòn tấn công quân sự nào không gây tác dụng ngược - làm người dân Iran đoàn kết ủng hộ chính quyền - hoặc kích hoạt các hành động trả đũa có thể đe dọa nhân sự quân sự và ngoại giao của Mỹ trong khu vực.

Theo ba nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào sáng 10-1. Ba người này cho biết hai bên đã thảo luận về các cuộc biểu tình tại Iran, cùng với tình hình ở Syria và thỏa thuận hòa bình tại Gaza. Trước đó trong ngày, ông Rubio viết trên mạng xã hội rằng Mỹ “ủng hộ những người dân Iran dũng cảm”.

Về phía Nhà Trắng, khi được hỏi về việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiềm tàng, Nhà Trắng dẫn lại những phát biểu công khai và các bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump trong những ngày gần đây.

“Iran đang đứng trước tự do, có lẽ theo cách chưa từng thấy trước đây. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ!!!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10-1.

Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

Lãnh tụ tối cao Iran - Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố hôm 9-1 rằng chính phủ sẽ “không lùi bước” trước các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Ông Khamenei chỉ trích phát ngôn của ông Trump rằng Mỹ sẽ đứng về phía người biểu tình. “Nếu ông ta thực sự có năng lực, hãy lo quản lý đất nước của chính mình” - ông Khamenei viết trên mạng xã hội X.

Các cuộc biểu tình tại Iran bắt đầu từ cuối tháng 12-2025 do khủng hoảng tiền tệ, sau đó đã lan rộng và gia tăng về quy mô.

Hãng thông tấn TASS ngày 10-1 dẫn thông tin từ truyền thông Iran cho biết các lực lượng an ninh Iran đã bắt ít nhất 200 thủ lĩnh của các nhóm vũ trang bị cáo buộc tổ chức gây rối trên diện rộng.