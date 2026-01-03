Nga, Iran, Cuba, Đức... lên tiếng vụ Mỹ tấn công Venezuela 03/01/2026 18:00

(PLO)- Nga, Iran, Cuba, Đức, Ý,... lên tiếng vụ Mỹ tấn công quy mô lớn vào Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngày 3-1, nhiều nước đã lên tiếng vụ Mỹ tấn công quy mô lớn vào Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Iran, một đồng minh chủ chốt của Venezuela, đã lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ, theo hãng truyền thông nhà nước Iran Press TV.

Bộ Ngoại giao Iran gọi cuộc tấn công là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, đồng thời vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

“Cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào một quốc gia độc lập, là thành viên của LHQ, là sự vi phạm nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, với những hệ quả sẽ tác động đến toàn bộ hệ thống quốc tế” - theo tuyên bố của bộ này.

Ngọn lửa bùng cháy tại Fuerta Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau các cuộc tấn công của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: AFP

Nga cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và lên án hành động vũ trang nhằm vào Venezuela, theo Bộ Ngoại giao Nga.

“Trong tình hình hiện nay, điều quan trọng là phải ngăn chặn sự leo thang tiếp theo và tập trung tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại” - theo tuyên bố của bộ này.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định “Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không chịu bất kỳ sự can thiệp quân sự mang tính hủy hoại nào từ bên ngoài”.

“Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và sự ủng hộ đối với chính sách của ban lãnh đạo nước này trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền” - tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó cùng ngày, viết trên mạng xã hội X, Chủ tịch nước Cuba - ông Miguel Diaz-Canel cho biết Cuba “lên án và yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng khẩn cấp trước cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela”.

Ông Diaz-Canel nói khu vực Mỹ Latinh đang “bị tấn công một cách tàn bạo” và gọi đây là “chủ nghĩa khủng bố nhà nước nhằm vào nhân dân Venezuela anh dũng và nhằm vào Châu Mỹ của chúng ta”.

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro cũng bày tỏ quan ngại trước các thông tin về những vụ nổ và hoạt động trên không bất thường tại Venezuela, cũng như nguy cơ leo thang căng thẳng kéo theo.

Ông Petro chỉ trích “mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm tình hình thêm trầm trọng hoặc đẩy dân thường vào vòng nguy hiểm”.

“Cộng hòa Colombia tái khẳng định niềm tin rằng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ sự sống và phẩm giá con người phải được ưu tiên hơn bất kỳ hình thức đối đầu vũ trang nào” - ông Petro viết trên X.

Tây Ban Nha ngày 3-1 kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố.

Marid cũng đề nghị đóng vai trò trung gian nhằm giúp tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Venezuela.

Ngoại trưởng Ý - ông Antonio Tajani ngày 3-1 cho biết Rome cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Ý tại Caracas đang theo dõi sát mọi diễn biến của tình hình tại Venezuela, đặc biệt chú trọng đến cộng đồng người Ý tại quốc gia Nam Mỹ này.

Viết trên X, Ngoại trưởng Tajani nói rằng Thủ tướng Giorgia Meloni luôn được cập nhật thường xuyên, đồng thời đơn vị xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Ý đang hoạt động.

Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết đang theo dõi tình hình tại Venezuela với sự quan ngại sâu sắc.

Theo hãng tin Reuters, bộ này đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Caracas và nhóm xử lý khủng hoảng sẽ họp vào cuối ngày 3-1.