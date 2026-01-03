Tổng thống Colombia cảnh báo thế giới khi ‘Venezuela bị tấn công’ 03/01/2026 15:21

(PLO)- Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Ngày 3-1, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) “triệu tập cuộc họp khẩn cấp” sau khi có thông tin về các vụ nổ được nghe thấy tại thủ đô Caracas của Venezuela, đài CNN đưa tin.

“Ngay lúc này, họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo thế giới, Venezuela đã bị tấn công” - Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội X, vào khoảng sau 2 giờ sáng 3-1 theo giờ địa phương Colombia.

“Họ đang tấn công bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải lập tức nhóm họp” - ông Petro nhấn mạnh.

Tổng thống Colombia không chỉ đích danh “họ” là ai.

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro. Ảnh: AFP

Phần mình, Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đất nước của ông, theo Bộ Thông tin - Truyền thông Venezuela.

Tuyên bố do Bộ này đưa ra nêu rõ Venezuela “bác bỏ, lên án và tố cáo” hành động của Mỹ tại thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Các phóng viên CNN cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng 3-1 theo giờ địa phương Venezuela. Nguyên nhân của các vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ.

Người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết đã nhận được các báo cáo về những vụ nổ tại Caracas, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận về bất kỳ sự can dự nào của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ cho biết họ đã chuyển yêu cầu bình luận liên quan đến các vụ nổ tại Caracas tới Nhà Trắng. Đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi yêu cầu của CNN.

Theo hai quan chức Mỹ trao đổi với đài CBS NEWS với điều kiện không tiết lộ danh tính vì lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho quân đội Mỹ tiến hành các đòn tấn công trên bộ tại Venezuela vài ngày trước khi chiến dịch thực sự diễn ra.