VIDEO: Loạt vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Venezuela, Lầu Năm Góc từ chối bình luận 03/01/2026 14:55

(PLO)- Thủ đô Caracas của Venezuela rung chuyển do nhiều vụ nổ và mất điện cục bộ gần căn cứ quân sự lớn; nguyên nhân chưa được xác định.

Rạng sáng 3-1, các nhân chứng của hãng tin Reuters ghi nhận tiếng máy bay và nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại thủ đô Caracas (Venezuela), đồng thời ghi nhận các cột khói bốc lên tại hiện trường.

Cùng lúc đó, khu vực phía nam thủ đô Caracas - nơi gần một căn cứ quân sự lớn - đã xảy ra tình trạng mất điện. Đài RT thì đưa tin trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela đã bị oanh tạc.

Những hình ảnh lại cảnh được cho là Không quân Mỹ không kích căn cứ quân sự Venezuela. Nguồn: RT



Hiện nguyên nhân và địa điểm chính xác của các biến động này chưa được xác định.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ xảy ra rải rác khắp Caracas.

Theo RT, đoạn video này ghi lại cảnh các đòn không kích của Mỹ đánh trúng trụ sở quốc phòng Venezuela. Các vụ nổ và khói được ghi nhận gần pháo đài Fort Tiuna, nơi đặt Bộ Quốc phòng Venezuela.

Theo RT, Tổng thống Nicolas Maduro và binh sĩ rút khỏi dinh tổng thống.

Xe bọc thép ồ ạt áp sát dinh tổng thống Venezuela. Nguồn: RT

“Điện bị cắt và ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng máy bay" - ông Jesus Rodriguez-Espinoza, cựu nhà ngoại giao Venezuela, Tổng biên tập tờ Orinoco Tribune, nói với RT.

Người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết đã nhận được các báo cáo về những vụ nổ tại Caracas, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận về bất kỳ sự can dự nào của Mỹ.

Lầu Năm Góc đã chuyển tất cả các yêu cầu bình luận cho Nhà Trắng.

Các vụ nổ và khói được ghi nhận gần pháo đài Fort Tiuna, nơi đặt Bộ Quốc phòng Venezuela. Nguồn: RT

Theo hai quan chức Mỹ trao đổi với đài CBS NEWS với điều kiện không tiết lộ danh tính vì lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho quân đội Mỹ tiến hành các đòn tấn công trên bộ tại Venezuela vài ngày trước khi chiến dịch thực sự diễn ra.

Nhà báo Jennifer Jacobs của CBS NEWS đăng trên X rằng: "Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào nhiều mục tiêu bên trong Venezuela, trong đó có các cơ sở quân sự.

Chiến dịch ban đầu được thảo luận để diễn ra vào dịp Giáng sinh, nhưng Mỹ đã ưu tiên các chiến dịch không kích mục tiêu ISIS ở Nigeria.

Về bối cảnh ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần đề cập các chiến dịch trên bộ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dù chưa công khai chi tiết các mục tiêu, nhưng theo ghi nhận của Reuters, ông Trump đã gây áp lực ngầm buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải rời bỏ đất nước.