Hội đồng Bảo an họp khẩn theo yêu cầu Venezuela, về chiến dịch của Mỹ ở Caribe 24/12/2025 11:31

(PLO)- Mỹ và Venezuela đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chiến dịch của Mỹ ở Caribe, trong khi Nga và Trung Quốc cũng lên tiếng bảo vệ quốc gia Nam Mỹ.

Ngày 23-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức cuộc họp khẩn theo yêu cầu Venezuela về chiến dịch của Mỹ ở Caribe, theo hãng tin AFP.

Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz có những phát ngôn gay gắt rằng Washington không công nhận chính phủ hiện tại của Venezuela và sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt “ở mức tối đa”.

“Mỹ sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để bảo vệ bán cầu của chúng tôi, biên giới của chúng tôi và người dân Mỹ” - ông Waltz nói tại cuộc họp.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz. Ảnh: news.un.org

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Venezuela sử dụng dầu mỏ, nguồn tài nguyên chủ chốt của quốc gia Nam Mỹ này, để tài trợ cho “khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc”.

Venezuela bác bỏ mọi cáo buộc liên quan buôn bán ma túy và cho rằng Washington đang tìm cách lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro nhằm chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ của Caracas.

Tại cuộc họp, Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada cáo buộc Mỹ là bên gây hấn và khiêu khích xung đột. Phía Venezuela khẳng định sẽ không “mất bình tĩnh” trong nỗ lực bảo vệ đất nước.

Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada. Ảnh: news.un.org

“Chúng tôi đang đối mặt một cường quốc hành động nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế, yêu cầu người dân Venezuela phải rời bỏ đất nước và giao nộp lại quốc gia của mình” - ông Moncada nói tại cuộc họp.

Tại HĐBA, Nga và Trung Quốc đồng loạt lên tiếng chỉ trích Mỹ vì các biện pháp gây sức ép về quân sự và kinh tế đối với Venezuela.

Phía Nga mô tả các động thái này là "lối hành xử kiểu cao bồi" và mang tính chất "đe dọa".

"Các hành động từ phía Mỹ đi ngược lại mọi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế" - Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói.

Về phía Bắc Kinh, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Tôn Lỗi khẳng định: "Trung Quốc phản đối mọi hành vi đơn phương và bắt nạt, đồng thời ủng hộ tất cả các quốc gia trong việc bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc", theo tờ China Daily.

Theo hãng tin News Nation, các thông tin hiện nay cho thấy phiên họp nhiều khả năng chỉ dừng ở mức tranh luận, thay vì dẫn tới hành động tức thời từ HĐBA.