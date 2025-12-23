Ông Maduro đi bước quan trọng liên quan chiến dịch của Mỹ ở Caribe, Ngoại trưởng Venezuela điện đàm ông Lavrov 23/12/2025 07:23

(PLO)- Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro và Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto vừa có các động thái quan trọng liên quan chiến dịch của Mỹ ở vùng biển Caribe làm leo thang căng thẳng giữa Caracas và Washington.

Ngày 22-12, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro đã gửi một bức thư tới các nguyên thủ quốc gia Mỹ Latinh và Caribe cũng như tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc liên quan chiến dịch Mỹ đang phát động ở vùng biển Caribe, theo kênh truyền hình Venezolana de Televisión.

Trong thư, ông Maduro nói rằng quân đội Mỹ đã tiến hành 28 vụ tấn công vào các tàu ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, "hành quyết 104 người ngoài vòng pháp luật".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AA

Ngoài ra, ông Maduro nhắc lại rằng Mỹ đã bắt giữ 2 tàu chở dầu chở khoảng 4 triệu thùng dầu của Venezuela trên vùng biển quốc tế và tuyên bố phong tỏa toàn bộ hoạt động vận chuyển dầu trên biển. Tổng thống Venezuela cáo buộc rằng đây không phải là những sự việc riêng lẻ mà là "hành vi sử dụng lực lượng quân sự ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế cũng như hiến pháp của Mỹ".

Ông Maduro nhấn mạnh rằng các nguồn năng lượng không nên được sử dụng như một công cụ để đối đầu quân sự và gây áp lực chính trị.

Tổng thống Maduro khẳng định rằng Venezuela cam kết vì hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

"Venezuela tái khẳng định nỗ lực vì hòa bình nhưng tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tài nguyên của mình theo đúng luật pháp” - Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pintođọc bức thư trên kênh truyền hình Venezolana de Televisión.

Cũng trong ngày 22-12, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Cả hai vị ngoại trưởng đều bày tỏ sự lo ngại về các hành động do Mỹ thực hiện ở vùng biển Caribe làm leo thang căng thẳng khu vực này, theo hãng thông tấn TASS.

"Các bộ trưởng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Washington leo thang căng thẳng ở biển Caribe vì điều này có thể gây ra những hậu quả sâu rộng cho khu vực và tạo ra mối đe dọa đối với giao thông hàng hải quốc tế” - theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga về cuộc điện đàm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Phía Nga "tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết sâu rộng với người dân và chính phủ Venezuela trong bối cảnh này".

"Các bộ trưởng đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trên khuôn khổ song phương và phối hợp hành động trên các diễn đàn quốc tế, trước hết là tại Liên Hợp Quốc, để đảm bảo chủ quyền của các quốc gia được tôn trọng và [ngăn chặn] sự can thiệp vào công việc nội bộ của họ” - Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pinto cho biết Venezuela và Nga đã tái khẳng định duy trì quan hệ anh em và phát triển hợp tác chiến lược, đồng thời lên án các hành vi mà Venezuela cho là vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ.