Ông Trump nói Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela 11/12/2025 05:28

Ngày 10-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, làm leo thang căng thẳng với Caracas và đồng thời đẩy giá dầu tăng cao, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực sự là lớn nhất từ ​​trước đến nay, và nhiều việc khác đang diễn ra" - ông Trump nói.

Ông Trump không cung cấp thêm chi tiết về vụ bắt giữ, đồng thời ông nói với các phóng viên rằng họ sẽ được nghe thông tin từ “những người có thẩm quyền” về vấn đề này.

“Vụ bắt giữ diễn ra vì một lý do rất chính đáng” - ông Trump nói.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với dầu trên tàu chở dầu, ông Trump nói Mỹ “sẽ giữ lại số dầu đó.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Venezuela cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Vụ bắt giữ này có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela - nguồn thu nhập chính của nước này.

Đây là hành động đầu tiên được biết đến nhằm vào một tàu chở dầu kể từ khi ông Trump ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi ngờ chở ma túy.

Ba quan chức Mỹ (đề nghị không nêu tên) nói với Reuters rằng chiến dịch trên do Tuần duyên Mỹ dẫn đầu. Các nguồn tin không nêu tên tàu chở dầu, quốc kỳ của quốc gia mà tàu treo hoặc chính xác vị trí vụ chặn bắt diễn ra.

Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho rằng tàu chở dầu Skipper được cho là đã bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào sáng sớm 10-12. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu này vì Washington cho rằng nó có liên quan hoạt động buôn bán dầu của Iran khi còn mang tên Adisa.

Theo thông tin vệ tinh được phân tích bởi TankerTrackers.com và dữ liệu vận chuyển nội bộ của công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước Venezuela PDVSA, tàu Skipper đã rời cảng dầu chính Jose của Venezuela vào khoảng ngày 4 đến 5-12 sau khi bốc dỡ dầu thô nặng Merey của Venezuela.

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng tàu chở dầu đang hướng đến Cuba. Cuba phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ, thường là dưới hình thức viện trợ từ các đồng minh như Venezuela, Nga và Mexico. Chính phủ Cuba chưa có phản hồi ngay lập tức về thông tin được cho là tàu chở dầu đang hướng đến đảo quốc này bị bắt giữ.

Giá dầu tương lai tăng sau tin tức về vụ bắt giữ. Sau khi giao dịch ở mức âm vào phiên mở cửa ngày 10-12, giá dầu Brent tương lai tăng 27 cent, tương đương 0,4%, lên mức 62,21 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 21 cent, tương đương 0,4%, lên mức 58,46 USD/thùng.