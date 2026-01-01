Người dân nền kinh tế lớn nhất thế giới tính làm gì trong năm mới? 01/01/2026 11:30

(PLO)- Khảo sát mới của YouGov cho thấy người Mỹ bước vào năm 2026 với các mục tiêu quen thuộc như tập thể dục, sống hạnh phúc, tiết kiệm tiền, song mức độ lạc quan có sự phân hóa rõ rệt.

Một khảo sát mới của YouGov vừa được công bố đã phác họa bức tranh về những mục tiêu năm mới phổ biến của người Mỹ khi bước vào năm 2026.

Khảo sát của YouGov được tiến hành từ ngày 9 đến 11-12 trên 1.104 người trưởng thành tại Mỹ, theo trang yougov.com.

Theo kết quả khảo sát, 31% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ sẽ đặt ra một mục tiêu hoặc cam kết cho năm mới. Trong số này, tập thể dục nhiều hơn tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất, với 25% người được hỏi xem đây là ưu tiên hàng đầu.

Xếp sau là các mục tiêu quen thuộc khác như sống hạnh phúc hơn (23%), ăn uống lành mạnh hơn (22%), tiết kiệm nhiều tiền hơn (21%) và cải thiện sức khỏe thể chất (21%).

Một người chất hàng hóa lên xe sau khi mua sắm ở siêu thị Costco (Mỹ) - nhà bán lẻ lớn thứ 3 thế giới. Ảnh: Kerry Tasker/ The New York Times

Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi và giới tính. Những người dưới 45 tuổi có xu hướng đặt mục tiêu tiết kiệm tiền (30%), theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp (17%), chăm sóc sức khỏe tinh thần (24%) và học thêm kỹ năng mới (23%). Trong khi đó, phụ nữ có khả năng đặt mục tiêu giảm cân và sống hạnh phúc cao hơn nam giới.

Đáng chú ý, người Mỹ tỏ ra khá lạc quan về khả năng thực hiện các cam kết này. Trong số những người có kế hoạch đặt mục tiêu cho năm 2026, 39% tin rằng họ rất có khả năng theo đuổi mục tiêu đến hết năm, còn 50% cho rằng điều này khá khả thi. Chỉ 7% thừa nhận khả năng thực hiện là thấp.

Tuy vậy, đánh giá về tác động thực sự của các mục tiêu năm mới vẫn còn trái chiều. Chỉ 32% người được hỏi cho rằng việc đặt mục tiêu giúp họ cải thiện bản thân, trong khi 42% nhận định điều này không tạo ra khác biệt đáng kể cho năm sắp tới.

Khi phân tích theo khuynh hướng chính trị, khảo sát cho thấy đảng Cộng hòa có xu hướng lạc quan hơn đảng Dân chủ. Người Cộng hòa thường đánh giá năm qua là một năm tốt đẹp, cả với cá nhân họ lẫn với nước Mỹ. Ngược lại, người Dân chủ có xu hướng bi quan hơn và tin rằng năm 2026 có thể là một năm tồi tệ đối với nước Mỹ.