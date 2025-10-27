ASEAN+3 thông qua tuyên bố chung về hợp tác kinh tế và tài chính 27/10/2025 14:57

(PLO)- Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Malaysia, thông qua tuyên bố chung về việc tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính.

Sáng 27-10, lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Malaysia. Hội nghị thông qua Tuyên bố chung về việc tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính khu vực, theo tờ Bernama.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các chuỗi cung ứng khu vực bền vững.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Malaysia và cũng là Chủ tịch luân phiên ASEAN - ông Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng ASEAN+3 “phải tăng cường gấp đôi nỗ lực gắn kết và hợp tác”, đồng thời cần sớm thành lập kho dự trữ vật tư y tế để ứng phó các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng trong tương lai.

“Nhiệm vụ của chúng ta rất rõ ràng: bảo đảm tăng trưởng công bằng, thịnh vượng được chia sẻ rộng rãi và tiến bộ mang lại hòa bình” - ông Anwar nói.

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 27-10. Ảnh: ASEAN

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật cần tăng cường hợp tác với ASEAN để ứng phó tốt hơn với các thách thức mới nổi như chủ nghĩa bảo hộ thương mại và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Hiện nay, chúng ta đang đối mặt những thách thức địa kinh tế mới như chủ nghĩa bảo hộ và việc tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta phải đẩy nhanh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Lee.

Tổng thống Lee hoan nghênh việc thông qua tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính là “rất kịp thời”.

Ông Lee cho biết các thách thức trong khu vực ngày càng trở nên phức tạp và đa tầng, viện dẫn các vấn đề như dân số già, tỉ lệ sinh thấp, khoảng cách số, biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực và năng lượng, cùng tội phạm xuyên quốc gia.

“Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và Nhật để tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, trong đó các hoạt động trao đổi ba bên thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 mạnh mẽ hơn, và hợp tác trong khuôn khổ này sẽ tiếp thêm động lực cho các nỗ lực ba bên” - nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng tham dự cuộc họp. Ông Lý kêu gọi tất cả các bên duy trì cam kết giải quyết thỏa đáng các khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, cùng nhau bảo vệ thương mại tự do và hệ thống thương mại đa phương, đồng thời phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa bảo hộ, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Cũng theo ông Lý, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp các chiến lược phát triển với tất cả các bên, kiên trì đường lối mở cửa và hợp tác, đồng thời thực hiện nhiều hành động thiết thực hơn nhằm cùng nhau đạt được những thành tựu mới cho sự phát triển của khu vực Đông Á.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi thay mặt Thủ tướng Sanae Takaichi dự cuộc họp do bà Takaichi đã rời Malaysia tối 26-10 để trở về nước chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nhật, theo tờ Kyodo News.

Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh cam kết của Nhật trong việc tăng cường hợp tác với ASEAN, Trung Quốc và Hàn Quốc trong các lĩnh vực ổn định tài chính và an ninh lương thực.

Ông Motegi dự kiến tham dự cuộc họp Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối ngày 27-10, cũng như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), bao gồm các thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại chính như Mỹ và Trung Quốc.