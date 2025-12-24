Bộ trưởng Quốc phòng Đức nêu quan điểm về nguy cơ Nga tấn công NATO 24/12/2025 06:14

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng cảnh báo Nga sắp tấn công NATO là phóng đại, khẳng định không tin Moscow muốn chiến tranh toàn diện, song vẫn nhấn mạnh nhu cầu tái vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình với những quan điểm mang tính "cảnh báo thái quá" trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trả lời phỏng vấn của tờ Die Zeit ngày 22-12, ông Pistorius khẳng định không tin vào kịch bản về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và liên minh quân sự này.

Ông Pistorius đã thẳng thắn cho rằng đây rất có thể chỉ là một "cách nói phóng đại mang tính hình tượng".

"Tôi không tin vào kịch bản đó. Theo quan điểm của tôi, [Tổng thống Nga Vladimir] Putin không có ý định phát động một cuộc chiến tranh toàn cầu quy mô lớn chống lại NATO" - Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Die Zeit

Tuy nhiên, ông Pistorius cũng lưu ý rằng nhận định này không đồng nghĩa với việc loại bỏ nhu cầu tái vũ trang cho Quân đội Đức (Bundeswehr). Trước đó không lâu, chính ông từng đưa ra nhận định rằng mùa hè vừa qua có thể là "mùa hè bình yên cuối cùng" đối với châu Âu, theo đài NEXTA.

Bình luận trên được đưa ra nhằm phản hồi các phát ngôn trước đó của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ngày 11-12, ông Rutte nói rằng các quốc gia thành viên của liên minh này có thể trở thành "mục tiêu tiếp theo của Nga", nhận định rằng "Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm tới".

"Chúng ta cần phải sẵn sàng vì các cuộc xung đột không còn diễn ra ở nơi xa xôi nữa. Xung đột đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Nga đã mang chiến tranh trở lại châu Âu, và chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô chiến tranh mà thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta từng phải gánh chịu" - ông Rutte cảnh báo.

"Quá nhiều người đang âm thầm tự mãn. Quá nhiều người tin rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta. Không phải vậy. Thời điểm để hành động là ngay bây giờ. Chi tiêu quốc phòng và năng lực sản xuất của các đồng minh phải tăng lên nhanh chóng" - ông Rutte nhấn mạnh.

Phía Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga nuôi dưỡng các kế hoạch gây hấn với NATO, đồng thời cho rằng những luận điệu này chỉ được các chính trị gia phương Tây đưa ra nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ và biện minh cho việc quân sự hóa đất nước họ.

Hôm 22-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Moscow sẵn sàng cung cấp các bảo đảm pháp lý rằng nước này sẽ không tấn công NATO và Liên minh châu Âu (EU), như một phần của giải pháp giải quyết xung đột Ukraine dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt.