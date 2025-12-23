Bắc Kinh lên tiếng sau khi báo Mỹ đưa tin Trung Quốc nạp hơn 100 tên lửa ICBM xuống hầm phóng gần Mông Cổ 23/12/2025 20:29

(PLO)- Reuters dẫn tài liệu được cho là dự thảo báo cáo Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc đã nạp hơn 100 ICBM vào hầm chứa mới gần Mông Cổ, trong khi đó Bắc Kinh lên tiếng khẳng định chiến lược hạt nhân mang tính chất tự vệ.

Ngày 23-12, hãng Reuters dẫn một tài liệu được cho là dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc, trong đó cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào hầm phóng, và không có dấu hiệu quan tâm đến các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ.

Cụ thể, tài liệu cho biết Trung Quốc nhiều khả năng đã triển khai hơn 100 tên lửa ICBM Đông Phong-31 (DF-31) trong các hầm phóng gần biên giới với Mông Cổ. Đây là chuỗi bãi phóng hầm ngầm mới nhất, mà trước đó Lầu Năm Góc đã xác nhận sự tồn tại nhưng chưa công bố số lượng tên lửa được nạp.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể đang xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa cùng Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc mà Reuters tiếp cận cho thấy Bắc Kinh dường như không mặn mà với ý tưởng này.

Các tổ hợp DF-31 tại lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3-9. Ảnh: CCTV 13

“Chúng tôi tiếp tục không thấy bất kỳ thiện chí nào từ Bắc Kinh trong việc theo đuổi các biện pháp như vậy hay các cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện hơn” - tài liệu nêu rõ.

Tài liệu này không xác định mục tiêu tiềm tàng của các tên lửa mới được triển khai. Reuters dẫn nguồn tin là các quan chức Mỹ lưu ý rằng nội dung báo cáo vẫn có thể thay đổi trước khi được gửi tới Quốc hội.

Theo tài liệu, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vẫn ở mức “hơn 600 một chút” trong năm 2024, phản ánh “tốc độ sản xuất chậm hơn so với những năm trước”. Tuy nhiên, tài liệu cũng nhấn mạnh rằng quá trình mở rộng hạt nhân của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, và Bắc Kinh có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này.

Bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho hay “không nắm được cái gọi là dự thảo báo cáo của Mỹ.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần nghe Mỹ lặp đi lặp lại cùng một lập luận nhằm tạo cớ đẩy nhanh việc nâng cấp sức mạnh hạt nhân của Washington và làm suy yếu ổn định chiến lược toàn cầu. Mỹ, với tư cách là một cường quốc hạt nhân sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cần thực hiện trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời tạo điều kiện để các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác tham gia tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân” - ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, chỉ trong tháng trước, Chính phủ Trung Quốc đã công bố Sách Trắng mang tên Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, trong đó trình bày toàn diện chính sách hạt nhân và lập trường của Trung Quốc về giải trừ vũ khí hạt nhân.

“Trung Quốc kiên định thực hiện chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ. Trung Quốc duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nào với bất kỳ quốc gia nào” - vị phát ngôn viên khẳng định.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Lâm.