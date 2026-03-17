Vụ bị xác định tái phạm nguy hiểm vì chưa đóng 50.000 đồng án phí: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung 17/03/2026 18:03

(PLO)- Nhân chứng phủ nhận chữ ký của mình trong biên bản, giấy chứng nhận thương tích không có chữ ký của bác sĩ; toà đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 17-3, TAND khu vực 9, tỉnh Đồng Nai mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Giang Nhạn (sinh năm 1982) về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 9 - Đồng Nai đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung để xác minh nội dung 02 video clip do người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan giao nộp.

Cạnh đó, hai nhân chứng trong vụ án không thừa nhận chữ ký của mình trong biên bản thực nghiệm điều tra.

Đồng thời, Viện cho rằng cần xác minh cơ sở pháp lý của Giấy chứng nhận thương tích số 296/CN (không có chữ ký của bác sĩ điều trị) của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (cũ) và Kết luận giám định tổn thương cơ thể.

HĐXX cho biết những nội dung này không thể làm rõ ngay tại phiên toà nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngay sau khi toà quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Luật sư của bị cáo đã có đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Nhạn. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Như PLO đã đưa tin, bản cáo trạng của VKSND khu vực 9 - Đồng Nai xác định vào khoảng 16 giờ ngày 15-12-2024, anh Dương Cao Nguyên (bị hại) cùng với TVL và một số người khác đến quán “Chinh Hải Sản” thuộc khu phố Phú Cường, phường Bình Phước để ăn uống.

Khi đang ngồi ăn và uống bia tại phòng VIP 5 của quán, Phùng Giang Nhạn (là bạn của L) đi từ phòng khác của quán sang mời bia tất cả mọi người trong phòng VIP 5.

Do anh Nguyên không quen biết với Nhạn nên không uống. Lúc này, Nhạn và anh Nguyên xảy ra cãi nhau nên Nhạn cầm ly uống bia (loại ly thủy tinh) ném về phía anh Nguyên, trúng vào đầu của anh Nguyên thì lúc này anh L và mọi người trong phòng VIP 5 can ngăn Nhạn và anh Nguyên ra. Sau đó, anh Nguyên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (cũ) để điều trị vết thương.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thuộc sở tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) xác định bị hại bị thương tật 3%.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS, có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tuy nhiên, VKSND khu vực 9 đã truy tố bị cáo Nhạn ra toà để xét xử theo điểm d, khoản 2 Điều 134 (khung hình phạt từ 2-6 năm tù). VKS xác định Nhạn thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm do Nhạn chưa đóng án phí của bản án hình sự sơ thẩm năm 2004 nên chưa được xóa án tích (bản án này đã chấp hành xong hình phạt tù từ năm 2012).