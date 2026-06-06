Gây án giết người sau khi níu kéo hôn nhân bất thành 06/06/2026 08:09

(PLO)- Xuất phát từ việc níu kéo cuộc hôn nhân bất thành, bị can Hoàng Lộc Thương chém vợ và em vợ để rồi bị truy tố về tội giết người...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Lộc Thương về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo nội dung cáo buộc, Hoàng Lộc Thương và chị Nguyễn Thị P kết hôn năm 2007 và sinh sống với nhau tại xã Đa Phúc, Hà Nội. Do mâu thuẫn vợ chồng, ngày 17-8-2025, chị P dẫn con gái 11 tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ.

Bị can nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Ảnh minh họa

Đến khoảng 6h ngày 18-8-2025, chị P nhờ em trai là anh L điều khiển xe máy chở chị về nhà để lấy điện thoại và quần áo. Về đến nhà, chị P vào phòng ngủ để lấy quần áo thì bị chồng hỏi: “Thế em bỏ đi thật à?”.

Chị P đáp lời chồng: “Suốt ngày dọa giết vợ con, ai mà sống được”. Khi đó, Thương nói chuyện muốn níu kéo cuộc hôn nhân, nhưng người vợ đáp: “Để xem đã”. Ngay lúc đó, bị can đã nảy sinh ý định giết vợ mình rồi tự tử. Bị can lấy con dao trong phòng ngủ tấn công vợ.

Bị tấn công, chị P dùng tay bịt vết thương, đồng thời bỏ chạy và hô hoán: “Cậu L ơi cứu, cứu”. Anh L lúc đó đang ở phòng khách, nghe tiếng chị gái kêu cứu liền cầm theo điếu cày chạy vào phòng ngủ thì thấy anh rể đang dùng dao tự tử.

Anh L đưa chị gái sang nhà hàng xóm để trốn và gọi mọi người đến giúp đỡ. Khi anh L và chị P đi qua cửa ngách sang đến sân nhà hàng xóm thì Thương tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Thấy vậy, hai chị em chị P bỏ chạy. Chị P không may vấp ngã ở cửa nhà hàng xóm thì bị chồng lao đến đứng trước mặt, cầm dao chém. Người vợ giơ tay lên đỡ thì bị dao đâm trúng tay. Trong khi đó, anh L lấy chổi để vụt và cản anh rể.

Do được em trai can thiệp nên chị P kịp vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài đường. Trong khi đó, Thương cầm dao quay sang truy sát em vợ, chém 3 nhát vào vùng đầu, ngón tay và bàn tay trái của nạn nhân. Anh L cố chạy thoát, thì được hàng xóm xông vào ôm, giữ lấy Thương nên bị can đã vứt con dao gây án ở cổng nhà.

Khoảng 5 phút sau, thấy có người dắt xe máy của anh L ra ngoài đường, bị can tưởng rằng anh L quay lại nên Thương cầm dao, đuổi chém nhưng không kịp. Do bực tức, bị can cầm dao chém vào đầu xe máy của em vợ rồi đi về nhà.

Hai nạn nhân là chị P và anh L sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy, chị P bị tổn hại 3% sức khỏe, còn anh L bị tổn thương 5% sức khỏe.

Trước vụ việc này, năm 2021, bị can Hoàng Lộc Thương từng bị TAND huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.