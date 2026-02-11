Gây án giết người vì vợ đòi đưa các con sang nhà anh trai ăn cơm 11/02/2026 16:18

Ngày 11-2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lưu Bá Đoàn (SN 1982) 10 năm tù cho hai tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị hại trong vụ án là chị NTLT (vợ bị cáo).

Người chồng dùng dao ra tay với vợ. Ảnh minh họa: PLO

Theo cáo trạng, Lưu Bá Đoàn và chị T kết hôn năm 2010, có với nhau 3 người con. Tối ngày 3-3-2025, Đoàn đi làm về thì thấy chị T đang nấu cơm trong bếp. Khoảng 10 phút sau, chị T nói với Đoàn là đưa các con sang nhà anh trai chị ăn cơm.

Do đang mâu thuẫn với bên gia đình nhà vợ, Đoàn không cho mẹ con chị T đi. Chị T nói “cứ đi, các con cũng đi”. Sau đó, chị T đi lấy quần áo và nói “nói sẽ không về đây nữa” khi bị chồng tiếp tục ngăn cấm.

Thấy vợ nói vậy, Đoàn đe dọa “mày đi tao đánh chết”, đồng thời chửi bới, giằng co, không cho vợ đi ra khỏi nhà.

Lúc này, chị T bỏ lại túi quần áo rồi đi ra phía cửa. Bức xúc, Đoàn chạy vào bếp lấy con dao dạng dao phóng lợn ra đe dọa vợ. Đoàn nói: “Tao đố mày đi đấy, mày đi chết với tao”. Sau đó, Đoàn đã dùng dao đâm một nhát vào người vợ.

Gây án xong, Đoàn vứt dao xuống nền nhà, lấy vỏ gối bịt vết thương cho vợ, đồng thời hô hoán bảo con đi gọi người để đưa chị T đi cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời, chị T may mắn thoát chết, bị tổn hại 15% sức khỏe.

Ngày 4-3-2025, mẹ chị T đến Công an xã Mỹ Hưng trình báo nội dung vụ việc. Cùng ngày, Đoàn đến Cơ quan công an đầu thú và giao nộp con dao gây án.

CQĐT đã trưng cầu giám định đối với vũ khí là con dao bị cáo Đoàn giao nộp. Kết quả xác định con dao sắc, nhọn thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.

Bị cáo sử dụng dao có tính sát thương cao thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác. Theo quy định tại hướng dẫn liên ngành của Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, TAND TP Hà Nội, bị cáo Đoàn còn bị xử lý về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.