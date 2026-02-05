Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng 05/02/2026 18:42

(PLO)- Theo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD từ chủ doanh nghiệp để nhờ hỗ trợ, tác động giúp trúng thầu.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị can khác về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: BCA

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Dân đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT làm Chủ đầu tư. Các gói thầu này gồm gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư, thoả thuận chi tiền phần trăm để được trúng thầu.

Bị can Hoàng Văn Thắng và bị can Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục QLXDCT thuộc Bộ NN&PTNT, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân.

Từ đó, Công ty Hoàng Dân lập báo cáo đề xuất tài chính và được tạo điều kiện cho tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước 251 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị can Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo các bị can Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái.

Sau đó, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống số ghi số liệu thực chi của Công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống số ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế. Việc này vi phạm các quy định về kế toán, gây thiệt hại tài sản nhà nước 99 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, ông Dân có mối quan hệ từ trước với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Khi có thông tin về dự án hồ chứa nước Bản Mồng, ông Dân đến gặp ông Thắng nhờ hỗ trợ, tác động giúp trúng thầu và đưa cho ông Thắng 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).

Sau đó, ông Thắng trao đổi lại với ông Trần Tố Nghị để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu và bảo ông Dân đến gặp ông Nghị.

Ở các gói thầu khác, ông Dân cũng thỏa thuận chi tiền để được hỗ trợ tạo điều kiện tham gia đấu thầu và trúng thầu. Tổng cộng, bị can Nguyễn Văn Dân đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Khi ông Dân đến gặp ông Nghị, hai người thỏa thuận Công ty Hoàng Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng trong đó 5% chi cho lãnh đạo Bộ và cục, 3% chi cho lãnh đạo Ban 4 thuộc Cục.

Trong đó, ông Dân gặp và chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị. Tổng số tiền ông Dân đưa hối lộ hơn 40 tỉ đồng, trong đó đưa cho cựu thứ trưởng hơn 4,5 tỉ đồng, đưa cho cựu quyền cục trưởng hơn 13 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục QLXDCT đã nhận 6,2 tỉ đồng; bị can Trần Văn Lăng đã nhận 13,4 tỉ đồng, bị can Lê Văn Hiến đã nhận 3 tỉ đồng từ ông Dân.