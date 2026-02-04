Tuyên án đối với trùm đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỉ đồng 04/02/2026 21:13

(PLO)- HĐXX xử phạt 2 bị cáo Trần Thị Hoàn, Phạm Tuấn Hải mức án 10 năm tù về tội buôn lậu (vàng) và buộc phải nộp lại giá trị số vàng tương ứng.

Ngày 4-2, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) mức án 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh này, 6 bị cáo bị xử phạt từ 3-5 năm tù. Ngoài ra, 3 bị cáo là người của Công ty Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (kế toán trưởng), bị xử phạt án treo từ 30-36 tháng về tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX còn buộc bị cáo Hoàn, bị cáo Hải nộp lại giá trị số vàng tương ứng. Theo đó, Hoàn phải nộp 708 tỉ đồng và Hải 499 tỉ đồng. Tòa ghi nhận Hoàn đã nộp 400 triệu đồng, Hải 500 triệu đồng. Nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra được tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mất trật tự an ninh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, thất thoát chung cho nguồn ngân sách, Vì vậy việc xét xử các bị cáo và đưa ra mức án nghiêm khắc là cần thiết.

Trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò đồng phạm tuy nhiên theo HĐXX, sự câu kết giữa các bị cáo không thật sự chặt chẽ, các bị cáo hoạt động tính chất tự phát, không có tổ chức.

Một số bị cáo làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi, do đó tòa không buộc những người này liên đới nộp khắc phục 1.200 tỉ đồng mà chỉ buộc hai bị cáo Hoàn và Hải phải thực hiện nghĩa vụ này.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị cáo đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng mà không có giấy phép do NHNN cấp.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My, Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo bị cáo Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị cáo Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Hậu quả, các bị cáo gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng gồm hơn 2,3 tỉ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỉ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.