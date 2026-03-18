Vụ nhạc sĩ Minh Khang: Khách sai nhưng tài xế đăng clip lên mạng liệu đã đúng luật? 18/03/2026 16:44

(PLO)- Nếu không có sự phẫn nộ của đám đông, những hành vi sai trái có thể dễ dàng bị bỏ qua; tuy nhiên việc tự ý đăng clip lên mạng xã hội có thể bị xem là xâm phạm quyền nhân thân, quyền riêng tư.

Một đoạn video từ camera hành trình lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam hành khách tranh cãi gay gắt với tài xế xe công nghệ, với lời lẽ thiếu kiềm chế, thậm chí mang tính đe dọa. Dư luận đã bày tỏ nhiều bất bình đối với hành khách trong video này.

Sau đó, nhạc sĩ Minh Khang xác nhận mình là người trong clip, thừa nhận do đã uống rượu nên không làm chủ hành vi. Anh gửi lời xin lỗi đến tài xế, bày tỏ tiếc nuối và xem đây là bài học cho mình.

Nam nhạc sĩ cũng cho biết việc video bị đăng tải công khai khiến câu chuyện lan rộng, ảnh hưởng đến gia đình nên đã phản ánh với nền tảng liên quan.

Vụ việc này cho thấy nếu không có mạng xã hội và sự phẫn nộ của đám đông, những hành vi sai trái thường dễ dàng bị che lấp; đồng thời cũng phản ánh một thực tế là bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của việc tuỳ tiện phát tán nội dung trên mạng xã hội...

Đăng tải video đối mặt với rủi ro pháp lý

Trao đổi với PV, Luật sư Hoàng Thị Hồng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhân vật trong sự việc là nghệ sĩ, mà còn đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành “Tòa án dư luận”.

Trước hết, cần nhìn nhận hành vi của nhạc sĩ Minh Khang trong video là không chuẩn mực.

Việc sử dụng lời lẽ văng tục, xúc phạm, đe doạ người khác về nguyên tắc có thể bị xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền từ 3-4 triệu đồng theo điểm a khoản 3 và xin lỗi công khai theo khoản 14 Điều 8 Nghị định 282/2025; hoặc tuỳ mức độ vi phạm và hậu quả mà phải chịu trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại theo Điều 584 và Điều 592 BLDS 2015); hoặc nếu nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS 2015 thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ở góc độ xã hội, một người của công chúng sẽ phải chịu chuẩn mực cao hơn đối với việc mất kiểm soát hành vi trong trạng thái say xỉn.

Nhạc sĩ Minh Khang đã có bài xác nhận sự việc và xin lỗi tài xế, đây là bài học cần rút kinh nghiệm cho những nghệ sĩ, người nổi tiếng nói chung, vì tầm ảnh hưởng của họ nếu có hành vi thiếu chuẩn mực sẽ gây bức xúc cao hơn và có rủi ro vi phạm Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch ban hành năm 2021.

Luật sư Hồng Lĩnh cũng cho biết thêm đối với việc người tài xế đăng tải video từ camera hành trình lên mạng cũng có rủi ro về mặt pháp lý bởi pháp luật bảo vệ quyền về hình ảnh và đời sống riêng tư của cá nhân.

Việc ghi hình có thể được chấp nhận trong một số tình huống nhất định (ví dụ để làm chứng cứ), nhưng việc phát tán mà không có sự đồng ý của người liên quan, đặc biệt khi video có khả năng gây tổn hại đến danh dự, uy tín của người khác thì có rủi ro bị xem là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, quyền riêng tư.

Cụ thể, Điều 32 BLDS 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Dưới góc độ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, hình ảnh và video có khả năng nhận dạng cá nhân là dữ liệu cá nhân, việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân phải đúng phạm vi, mục đích cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Luật An ninh mạng cũng cấm việc đăng tải các thông tin bí mật cá nhân hay đời sống riêng tư lên mạng xã hội trái quy định pháp luật.

Ngày 5-3-2026, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số, yêu cầu khi đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác trên nền tảng số cần tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ trẻ em; cân nhắc trước khi công khai, cung cấp dữ liệu của cá nhân trên các nền tảng số.

Nhiều người hiểu lầm rằng là chỉ khi đăng tải nội dung mang tính bôi nhọ, xúc phạm hoặc sai sự thật thì mới bị xử lý. Tuy nhiên, việc thu thập và đăng tải dữ liệu cá nhân mà không đúng trình tự, mục đích theo quy định cũng có rủi ro vi phạm pháp luật.

Thu thập dữ liệu để làm chứng cứ

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định trong video lan truyền, hành vi dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm tài xế của hành khách chưa đến mức bị xử lý hình sự nhưng vẫn có dấu hiệu vi phạm và có thể bị xử phạt hành chính.

Bên cạnh đó, hành vi tự ý ghi hình và đưa video lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của hành khách, đồng thời không che giấu thông tin nhận diện, có thể bị coi là vi phạm quy định pháp luật.

Dù người đăng tải cho rằng việc này chỉ nhằm phản ánh sự việc hay thái độ thiếu chuẩn mực của hành khách trong chuyến xe, mục đích này không loại trừ trách nhiệm pháp lý nếu việc công khai nội dung xâm phạm quyền cá nhân.

Từ đó, Luật sư Quân khuyên khi xảy ra mâu thuẫn, trước hết tài xế và hành khách cần bình tĩnh để xử lý, giải quyết vấn đề, tránh việc thiếu kiềm chế mà có những lời nói, hành động vượt quá quy định của pháp luật dẫn đến có thể rủi ro pháp lý hoặc kỷ luật nội bộ sau này.

Về phía người tài xế, khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trước hết cần bình tĩnh thu thập dữ liệu để lưu giữ làm chứng cứ sau này và cần giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục mà nền tảng khuyến cáo đưa ra hoặc trình báo sự việc cho cơ quan chức năng địa phương gần nhất.

“Việc đưa sự việc lên mạng xã hội một cách thiếu kiểm soát có thể khiến mâu thuẫn leo thang, đồng thời kéo theo những hệ lụy pháp lý không đáng có", LS Quân bày tỏ.