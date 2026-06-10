Quảng Ngãi: Người dân bất an vì kho hóa chất nằm giữa khu dân cư 10/06/2026 15:35

(PLO)- Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các thùng hóa chất được tập kết ngoài trời, nằm rải rác xung quanh cơ sở sản xuất ván ép...

Những ngày gần đây, một số hộ dân tại xóm Gò Gai, tổ 1, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi phản ánh về việc một cơ sở sản xuất trong khu dân cư đang tập kết số lượng lớn thùng hóa chất ngay sát khu vực sinh sống.

Các thùng hóa chất dùng để sản xuất keo dán ván ép

Theo người dân, các thùng này có dung tích lớn khoảng 1.000 lít, màu trắng, được xếp thành nhiều hàng, tạo thành khu tập kết khá rộng ngay trong khuôn viên cơ sở sản xuất.

Khu vực trước cơ sở sản xuất tập kết hàng chục thùng chứa

Quan sát bên ngoài cho thấy trên thân thùng có ghi dòng chữ “FORMALIN 44%”. Một số thùng được phủ bạt, số khác đặt rải rác trên nền đất hoặc sát khu vực ao nước gần đó. Dọc tuyến đường bê tông dẫn vào khu dân cư cũng xuất hiện một số thùng tương tự.

Người dân địa phương cho biết khu vực này nằm ngay trước cơ sở sản xuất ván ép của ông Lê Xuân N. Các thùng hóa chất được cho là phục vụ quá trình sản xuất keo dán ván ép.

Cận cảnh một thùng hóa chất.

Bà Nguyễn Thị T (xóm Gò Gai) cho biết người dân xung quanh rất lo lắng khi hóa chất được lưu trữ với số lượng lớn ngay trong khu dân cư. “Chúng tôi tìm hiểu thì thấy formalin là hóa chất có thể gây độc hại. Đặc biệt khu tập kết lại gần nguồn nước nên càng lo hơn” - bà T nói.

Ông P (ngụ cùng xóm) cho biết thời gian qua người dân nhiều lần phản ánh việc có mùi hóa chất khó chịu phát ra từ khu vực này. “Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy xử lý dứt điểm. Người dân sống xung quanh rất lo ảnh hưởng sức khỏe lâu dài” - ông P nói và đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý điểm tập kết hóa chất nói trên.

Chính quyền vào cuộc kiểm tra, yêu cầu đảm bảo an toàn

Sau phản ánh của người dân và nhận thông tin từ phóng viên, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất nói trên.

Qua kiểm tra, cơ sở này là hộ kinh doanh do ông Lê Xuân N đứng tên, được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lần đầu ngày 11-8-2017 và đăng ký thuế ngày 18-1-2018.

Các thùng chứa bỏ dọc theo đường đi, cạnh cơ sở sản xuất

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Lê Xuân N thừa nhận có sử dụng hóa chất để sản xuất keo dán ván ép. Vị trí đặt các thùng hóa chất là khu đất trống phía trước cơ sở sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận các thùng hóa chất được tập kết ngoài trời, nằm rải rác trong khu vực sân và sát khu vực xung quanh cơ sở.

Chủ cơ sở thừa nhận có sử dụng hóa chất để sản xuất keo dán ván ép

Sau khi kiểm tra thực tế, tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở sắp xếp, bố trí lại khu vực lưu chứa hóa chất, đảm bảo đúng khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời hạn chế nguy cơ phát tán hơi hóa chất ra môi trường xung quanh.

UBND phường Nghĩa Lộ cũng yêu cầu cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, không để ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận, đặc biệt là khu vực có người dân sinh sống và nguồn nước gần đó.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc chấp hành của cơ sở. Trường hợp phát hiện vi phạm, sẽ xử lý theo quy định pháp luật.