Bạn đọc ủng hộ đề xuất mới về chế độ nghỉ lễ của người lao động 13/06/2026 18:20

(PLO)- Việc bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24-11) vào ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần và các giá trị văn hóa trong xã hội.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24-11) vào ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương.

Đề xuất của Bộ Nội vụ nhận được nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, việc có thêm một ngày nghỉ là cần thiết để người lao động tái tạo sức lao động và dành thời gian cho gia đình.

Đề xuất của Bộ Nội vụ phù hợp với Nghị quyết ngày 24-4-2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, chính thức chọn ngày 24-11 hàng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ hưởng nguyên lương. Ảnh: HT

Một chính sách rất nhân văn, tôn vinh văn hóa Việt Nam

Bạn đọc Nguyễn Văn Minh cho rằng trong bối cảnh nhịp sống ngày càng áp lực, người lao động rất cần những khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự để tái tạo sức lao động.

“Tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất, thường xuyên tăng ca. Một ngày nghỉ thêm không chỉ giúp người lao động thư giãn mà còn có thêm thời gian cho gia đình. Nhiều khi cả năm chỉ trông chờ những dịp nghỉ lễ để đưa cha mẹ, vợ con đi chơi hoặc sum họp. Nếu có thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương thì đây là chính sách rất nhân văn” - anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, việc gắn ngày nghỉ với Ngày Văn hóa Việt Nam cũng mang ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở mỗi người về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.

Bạn đọc Lê Thị Thu Hà nhìn nhận không nên chỉ đánh giá một ngày nghỉ dưới góc độ chi phí.

“Nhiều quốc gia có số ngày nghỉ lễ nhiều hơn Việt Nam nhưng năng suất lao động vẫn cao. Điều quan trọng là cách tổ chức lao động và quản trị doanh nghiệp. Người lao động được nghỉ ngơi hợp lý sẽ có tinh thần tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn khi quay trở lại công việc” - chị Hà nói.

Theo chị Hà, trong nhiều năm qua, chính sách lao động của Việt Nam ngày càng chú trọng yếu tố con người. Do đó, việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ mang ý nghĩa văn hóa là phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Trong khi đó, bạn đọc Trần Quốc Bảo cho rằng điều đáng chú ý nhất là việc tôn vinh văn hóa Việt Nam. “Chúng ta có những ngày lễ lớn gắn với lịch sử, cách mạng, lao động và tín ngưỡng dân tộc. Nay có thêm ngày lễ "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương thì sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước” - anh Bảo nhận xét.

Có ý nghĩa cả về mặt pháp lý lẫn xã hội

Trao đổi với PLO, luật sư Hoàng Thị Hồng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng đề xuất này của Bộ Nội vụ có ý nghĩa cả về mặt pháp lý lẫn xã hội. Đề xuất này phù hợp với Nghị quyết ngày 24-4-2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, chính thức chọn ngày 24-11 hàng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ hưởng nguyên lương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Luật sư Hoàng Thị Hồng Lĩnh

Luật sư Lĩnh cho biết quyền nghỉ ngơi vốn là một trong những quyền cơ bản của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Dưới góc độ pháp lý, việc tăng thêm một ngày nghỉ lễ có thể góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và củng cố bản sắc dân tộc.

“Trong điều kiện áp lực công việc ngày càng lớn, việc có thêm thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, cân bằng cuộc sống và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Đây là mục tiêu mà pháp luật lao động hiện đại luôn hướng tới” - luật sư Lĩnh nhận định.

Tuy nhiên, luật sư Lĩnh cho biết đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng số lượng lớn lao động hoặc các ngành nghề sản xuất liên tục, việc phát sinh thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương đồng nghĩa với việc tăng thêm chi phí tiền lương và có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, cung ứng dịch vụ.

“Vấn đề quan trọng là cần có sự chuẩn bị và dự liệu từ sớm. Khi chính sách được ban hành, cơ quan quản lý nhà nước nên công bố kế hoạch nghỉ cụ thể đủ sớm để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất, bố trí nhân sự, phân công ca làm việc phù hợp. Khi đó, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được giảm thiểu đáng kể” - luật sư Lĩnh phân tích.

Theo luật sư Lĩnh, chính sách lao động hiệu quả không chỉ bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn phải bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định. Chính sách mới này là một bước tiến tích cực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và thúc đẩy các giá trị văn hóa Việt Nam.