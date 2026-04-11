Cấm dạy bù để nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp Lễ 30-4 11/04/2026 12:41

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu tuyệt đối không dạy bù, đôn tiết để nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 liên tiếp chín ngày.

Ngày 11-4, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc nhằm chấn chỉnh việc dạy bù để hoán đổi thời gian học tập trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây có một số đơn vị trực thuộc tổ chức dạy bù chương trình nhằm mục đích cho học sinh được nghỉ liên tiếp chín ngày trong dịp Lễ 30-4 và 1-5.

Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh không đúng khung kế hoạch thời gian năm học, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học cũng như chấp hành các quy định hiện hành của ngành và UBND tỉnh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị vẫn dạy học theo kế hoạch đã phê duyệt.

Do đó, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc dạy và học theo chương trình đã được phê duyệt, không tự ý điều chỉnh, rút gọn hoặc đôn tiết, dồn tiến độ chương trình.

"Tuyệt đối không dạy bù chương trình với mục đích hoán đổi ngày nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài chín ngày" - Sở GD&ĐT nêu rõ.

Đơn vị cũng nhấn mạnh mọi thay đổi về thời gian học tập, lịch nghỉ phải tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT khi có văn bản chỉ đạo chính thức.

Sở sẽ kiểm tra, giám sát, trong đó có kiểm tra đột xuất tại các trường học. Nếu phát hiện tình trạng dạy bù, đôn chương trình, hoặc các hành vi vi phạm liên quan thì sẽ xử lý trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và các cá nhân liên quan.