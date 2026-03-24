Đại học Kinh tế TP.HCM cho sinh viên nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 24/03/2026 10:35

(PLO)- Đại học Kinh tế TP.HCM kết hợp dạy học trực tuyến và nghỉ lễ giúp người học chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, di chuyển mà không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng học tập.

Sáng 24-3, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) thông báo kế hoạch học tập, nghỉ lễ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.

Đáng chú ý, năm nay, trường triển khai học tập và giảng dạy trực tuyến kết hợp nghỉ lễ từ ngày 25-4 đến hết ngày 3-5, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lịch trình của người học, viên chức và người lao động.

Trong đó, trường thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến vào các ngày 25-4, 28 đến 29-4 và từ ngày 2 đến 3-5, đồng thời không tổ chức thi trong thời gian này, giúp người học chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, di chuyển và nghỉ lễ mà không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng học tập.

Đối với các lớp thuộc khối kỹ thuật chưa thể triển khai trực tuyến, trường tạo điều kiện nghỉ và bố trí học bù phù hợp.

Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM trong một giờ tự học. Ảnh: TK

Đối với giảng viên, viên chức và người lao động, trường áp dụng mô hình làm việc kết hợp trực tuyến và trực tiếp trong các ngày 28 và 29-4. Các đơn vị chủ động bố trí nhân sự nhằm đảm bảo công việc được xử lý kịp thời, không gián đoạn hoạt động chung.

Song song đó, Đại học Kinh tế TP.HCM cũng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn tại các cơ sở. Công tác kiểm tra hệ thống điện, phòng chống cháy nổ, vệ sinh cơ sở vật chất và trực bảo vệ 24/24 được thực hiện nghiêm túc.