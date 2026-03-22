Tăng kết nối thực tiễn trong đào tạo cao học về thương mại điện tử 22/03/2026 08:44

(PLO)- Doanh nghiệp mong muốn các trường đại học nghiên cứu theo hướng ứng dụng để đề xuất lời giải khả thi, sát nhu cầu thị trường cho các bài toán họ gặp phải trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử.

Ngày 21-3, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM (UEL) tổ chức tọa đàm “Các hướng nghiên cứu ứng dụng trong đào tạo cao học và nghiên cứu sinh lĩnh vực Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử”.

Tọa đàm thu hút đông đảo giảng viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại điện tử và hệ thống thông tin tại TP.HCM, cùng nhiều đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo công nghệ và chuyên gia chuyển đổi số đến từ các doanh nghiệp công nghệ lớn và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) khu vực TP.HCM.

Phát biểu tại tọa đàm, TS Trần Thanh Long, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết nhà trường nói chung và Khoa Hệ thống thông tin nói riêng luôn định hướng người học tiếp cận các bài toán của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Theo ông, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải xóa nhòa ranh giới, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Từ đó, tọa đàm nhằm làm rõ định hướng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng ở bậc sau ĐH lĩnh vực Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử; lắng nghe nhu cầu doanh nghiệp về nguồn nhân lực; đồng thời ghi nhận kỳ vọng của học viên cao học và nghiên cứu sinh đối với chương trình đào tạo.

TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu tại tọa đàm

Giới thiệu về chương trình đào tạo, PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng khoa Hệ thống thông tin của UEL, cho biết chương trình thạc sĩ Thương mại điện tử theo hướng ứng dụng của UEL được định vị là chương trình gắn chặt với thực tiễn vận hành doanh nghiệp số, thương mại số, dữ liệu, AI và chuyển đổi số. Khoa đã và đang xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp lớn như VECOM, Haravan, Viettel, PwC, FPT Software, Tiki, Diginet, KMS Technology cùng nhiều đối tác khác.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để tăng tính thực tiễn cho đào tạo, đồng thời mở rộng môi trường học tập và nghiên cứu cho học viên sau đại học.

PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng khoa Hệ thống thông tin UEL trình bày những điểm nhấn trong nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử tại UEL

Bên cạnh định hướng ứng dụng, TS Phạm Trung Tuấn, Trưởng Bộ môn Quản trị, Khoa Quản trị Kinh doanh tại UEL cho biết thêm, học viên sau khi hoàn thành thạc sĩ Thương mại điện tử theo hướng nghiên cứu tại trường có thể tiếp tục theo đuổi bậc tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Đây là lộ trình đào tạo liên ngành, kết nối giữa quản trị, công nghệ và dữ liệu, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế số.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc thông tin Công ty Phát Đạt Holdings, nêu hàng loạt “bài toán” nhiều doanh nghiệp đang đối mặt: dữ liệu rời rạc giữa các bộ phận, thiếu tích hợp giữa nhiều hệ thống, báo cáo quản trị không đồng nhất khiến lãnh đạo khó có được bức tranh chính xác để ra quyết định kịp thời.

Đi kèm đó là nhu cầu tổ chức dữ liệu theo mô hình dùng chung, xây dựng hệ thống thông tin quản lý theo thời gian thực, phát triển nền tảng số gắn với chuỗi giá trị, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành, quản trị dự án. Đây chính là những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và mong muốn phía các trường đại học nghiên cứu theo hướng ứng dụng để đề xuất lời giải khả thi, sát nhu cầu thị trường.

Tại tọa đàm, UEL cũng công bố mạng lưới 10 chuyên gia gồm các giám đốc thông tin, giám đốc công nghệ, giám đốc chuyển đổi số đồng hành với chương trình Thạc sĩ Thương mại điện tử như một hệ cố vấn thực tiễn cho người học.