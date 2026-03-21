Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tung mức lương đến 85 triệu/tháng 'săn' giảng viên 21/03/2026 16:22

(PLO)- Mức thu nhập thấp nhất khi trở thành giảng viên Trường ĐH Bách khoa là khoảng 35 triệu đồng/tháng, riêng trong đợt 1 trường cần tuyển 36 người.

Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có thông báo đáng chú ý về kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2026.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng trong đợt này của trường là 36 giảng viên, phân bổ ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhóm công nghệ – kỹ thuật chiếm tỷ trọng lớn, gồm điện tử – viễn thông, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Các lĩnh vực kỹ thuật khác cũng có nhu cầu tuyển dụng như kỹ thuật hệ thống công nghiệp, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, cơ khí và cơ điện tử, kỹ thuật đường sắt và phương tiện tự hành, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật hạt nhân. Bên cạnh đó, nhà trường tuyển thêm ở các ngành toán ứng dụng và quản trị kinh doanh.

Ứng viên trúng tuyển sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ giảng dạy ở bậc ĐH và sau ĐH, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, công bố kết quả trên các tạp chí khoa học quốc tế. Ngoài ra, giảng viên còn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của đơn vị.

Để tham gia ứng tuyển, nhà trường yêu cầu ứng viên phải có trình độ tiến sĩ đối với tất cả vị trí, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài. Ứng viên cần có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc B2 trở lên hoặc đã học tập, thực hiện luận văn, luận án bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó là năng lực nghiên cứu khoa học, có công bố quốc tế và khả năng chủ trì các đề tài nghiên cứu.

Thầy trò Trường ĐH Bách khoa trong một giờ thực hành nghiên cứu. Ảnh: BÍCH NGỌC

Điểm đáng chú ý, trường đưa ra chính sách thu nhập và đãi ngộ khá hấp dẫn. Theo thông tin công bố, giảng viên có học vị tiến sĩ với thời gian công tác dưới 3 năm có mức thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng; từ 3 năm trở lên khoảng 45 triệu đồng/tháng. Đối với giảng viên đạt chức danh phó giáo sư hoặc giáo sư, mức thu nhập có thể lên tới 85 triệu đồng/tháng. Ngoài lương theo vị trí việc làm, giảng viên còn được hưởng các khoản phúc lợi, thưởng và hỗ trợ khác.

Nhà trường cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ phát triển học thuật như tạo điều kiện tham gia, chủ trì các đề tài lớn; hỗ trợ công bố quốc tế và sở hữu trí tuệ; phát triển nhóm nghiên cứu; hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo; kết nối hợp tác quốc tế và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu.

Thời hạn nhận hồ sơ được chia thành nhiều đợt trong năm 2026, lần lượt vào các ngày 30-4, 30-6, 30-8 và 30-11. Nhà trường kỳ vọng thông qua các đợt tuyển dụng này sẽ thu hút được đội ngũ giảng viên chất lượng cao, góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu theo định hướng quốc tế.