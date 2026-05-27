Rà soát suất ăn tại kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT tại TP.HCM 27/05/2026 15:28

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học, trưởng điểm thi và điểm chấm thi phải rà soát toàn bộ nguồn gốc suất ăn, nước uống nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và trong thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường.

Đối với đơn vị có tổ chức bữa ăn bán trú, bếp ăn tập thể, căng tin hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm phải kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp; hợp đồng cung cấp dịch vụ; điều kiện vận chuyển, giao nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn; việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, nhật ký vệ sinh, sổ giao nhận thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Trường học chỉ tiếp tục sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các đơn vị phải bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ các kỳ thi cuối cấp.

Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, trường điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi.

Trường hợp điểm thi, điểm chấm thi có bố trí hoặc thuê đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, cơm hộp suất ăn sẵn, nước uống đóng chai, nước uống bình, quán ăn, nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống lưu động phục vụ hội đồng thi, đơn vị phải lập danh sách ghi rõ đơn vị nấu ăn, tên nhãn hiệu nước uống, đơn vị cung cấp nước uống, địa chỉ, thời gian, số lượng.

Trường học, điểm thi, điểm chấm thi chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, chính quyền địa phương, cơ sở y tế, các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, chứng từ, mẫu lưu, thông tin về nhà cung cấp suất ăn, nước uống để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy xuất và xử lý tình huống phát sinh.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, lãnh đạo đơn vị phải kịp thời triển khai phương án ứng phó, tổ chức sơ cứu ban đầu, đưa học sinh, thí sinh hoặc người có biểu hiện đến cơ sở y tế khi cần thiết đồng thời tạm dừng sử dụng lô thực phẩm, suất ăn, nước uống hoặc nhà cung cấp có liên quan.

Đơn vị phải giữ nguyên hiện trường, niêm phong, lưu giữ mẫu thức ăn, nguyên liệu, chứng từ, sổ giao nhận; lập danh sách người đã sử dụng bữa ăn, thời gian ăn, tình hình sức khoẻ; báo cáo ngay về Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phối hợp xử lý.