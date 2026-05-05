TP.HCM: Thêm 3 trường tiểu học tạm dừng bữa ăn bán trú 05/05/2026 14:39

(PLO)- Sau vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TP.HCM), có thêm 3 trường tiểu học tạm dừng bữa ăn bán trú từ ngày 4-5 vì sử dụng chung đơn vị cung cấp suất ăn.

Bà Trần Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng (phường Tân Hưng) cho biết trường tạm dừng bán trú từ ngày 4-5 đến khi có kết luận của cơ quan chức năng về vụ nghi ngộ độc ở Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 46 ca phải đến điều trị tại các cơ sở y tế. Ảnh: NM

Năm học còn hơn hai tuần là kết thúc chương trình nên trường sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra và nhu cầu của phụ huynh để có kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, bà Hương nhận định khả năng cao sẽ duy trì việc học một buổi cho đến hết năm học vì các em cũng đã bước vào giai đoạn tổng kết.

Trường có hai cơ sở với khoảng 1.000 học sinh đăng ký bán trú trên tổng số hơn 1.300 học sinh. “Nếu trường tiếp tục duy trì suất ăn từ đơn vị đang bị cảnh báo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hơn nữa, quyết định này nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh” - bà Hương nói.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Tân Mỹ cũng đã dừng bữa ăn bán trú từ ngày 4-5.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc học một buổi gây ra những bất tiện nhất định. Thời tiết nắng nóng khiến việc phụ huynh phải đưa đón 4 lần trong ngày là một áp lực lớn. Hơn nữa, việc phụ huynh tự mang cơm cho con cũng khó bảo đảm an toàn.

Do đó, trường tổ chức học một buổi sáng và tăng thêm một tiết học đến 11 giờ. Sau đó, phụ huynh đón học sinh về hoặc chủ động phương án đưa đón. Về chương trình học, trường dồn vào các môn chính khóa buổi sáng, còn các chương trình giáo dục khác tạm ngưng để đảm bảo tiến độ.

Tại trường có hơn 1.300 em sử dụng bữa ăn bán trú.

Cùng với Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), Trường THCS Trần Quốc Tuấn (phường Tân Hưng) cũng dừng bữa ăn bán trú đến hết năm học.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có 46 ca có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo Sở Y tế, trong các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một trường hợp cấy phân ra vi khuẩn Salmonella. Đây là tác nhân xuất hiện trong hầu hết vụ ngộ độc thực phẩm gần đây.

Theo thực đơn đăng tải công khai trên trang web Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, bữa ăn bán trú của trường hôm 24-4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá basa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua, tráng miệng với bánh gạo.

Cách đây một tháng, bữa ăn bán trú ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh) cũng khiến 266 học sinh bị ngộ độc. Trường này và một số trường lân cận cũng phải dừng bán trú nhiều ngày, sau đó Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã khuyến cáo đổi nhà cung cấp suất ăn.