Vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm: Phụ huynh phản ánh trường chậm thông tin 29/04/2026 16:13

(PLO)- Liên quan vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, nhiều phụ huynh cho biết nhà trường chậm thông tin khiến họ bị động trong việc theo dõi sức khỏe của con.

Sau khi sự việc xảy ra, trong hai ngày 28 và 29-4, Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm dừng bán trú, chỉ tổ chức học trực tiếp buổi sáng. Buổi chiều, học sinh ôn tập qua hình thức trực tuyến.

Phụ huynh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm đến đón con về vào trưa ngày 29-4 do chỉ học trực tiếp trong buổi sáng. Ảnh: NM

Trưa 29-4, nhiều phụ huynh tạm gác công việc đến trường đón con dưới nắng gắt. Một phụ huynh cho biết con bị sốt cao, đau bụng từ khuya thứ Sáu nhưng gia đình chỉ nghĩ do thời tiết nên tự xử lý tại nhà. Đến trưa Chủ nhật, khi giáo viên gọi điện hỏi thăm, người này mới biết hàng chục trẻ khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Về nguyên nhân, phụ huynh này cho rằng hiện rất khó xác định. Do hôm đó trường tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, ngoài suất ăn bán trú, học sinh còn ăn nhiều món như xôi, bánh chưng... từ phụ huynh và nguồn bên ngoài mang vào. "Đây là bữa ăn thập cẩm, các con ăn rất nhiều món nên phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng", vị này nói.

Tương tự, anh ĐC, một phụ huynh có con theo học tại trường chia sẻ con anh sốt cao đột ngột từ tối thứ Sáu. "Đến sáng Chủ nhật, ra quán cà phê ngồi với các phụ huynh khác, tôi mới vỡ lẽ cả lớp đều bị. Đáng lẽ khi thấy nhiều học sinh có triệu chứng giống nhau, trường phải thông báo khẩn để phụ huynh theo dõi", anh C nói.

Theo anh C, thông tin chính thức từ nhà trường vẫn rất hạn hẹp. Nhiều người không rõ lý do trường chuyển sang học một buổi và nghỉ bán trú, cứ ngỡ đó là kế hoạch nghỉ lễ sớm.

Hiện sức khỏe con đã ổn định nhưng vị phụ huynh này vẫn lo lắng về bữa ăn bán trú. Họ hy vọng trường không chỉ thăm hỏi tại bệnh viện mà phải có trách nhiệm kiểm tra đột xuất, rà soát hóa đơn đầu vào của đơn vị cung cấp suất ăn.

Liên hệ qua điện thoại, bà Lê Thị Ngọc Nga, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đang làm việc với các cơ quan chức năng và từ chối trả lời câu hỏi của PV. Về kế hoạch bán trú sau kỳ nghỉ lễ, bà Nga nói chưa quyết định được vì phải chờ kết luận.

Liên quan sự việc, hiện có 46 trường hợp thăm khám tại các bệnh viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã lập đoàn điều tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho trường. Công ty này cũng đang cung cấp suất ăn cho nhiều trường khác trên địa bàn gồm: Tiểu học Tân Hưng, Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và THCS Trần Quốc Tuấn (trường này đã chủ động tạm ngưng nhận suất ăn từ ngày 17-4).

Sở An toàn thực phẩm đề nghị các trường sử dụng dịch vụ của công ty trên phải khẩn trương siết chặt quy trình giám sát thực phẩm trong khi chờ kết luận chính thức.