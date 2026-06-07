Hiệu trưởng ĐH Luật TP.HCM: Đừng chỉ tìm việc, sinh viên cần biết mình muốn trở thành ai 07/06/2026 11:09

(PLO)- Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM mong sinh viên khi đến ngày hội việc làm sẽ bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về con đường nghề nghiệp của mình. Các em muốn trở thành ai, sẽ đóng góp điều gì thì cần chuẩn bị gì từ hôm nay?

Ngày 7-6, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức Ngày hội việc làm “ULaw Career Day” lần I năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp cùng gần 1.000 sinh viên.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp dành cho sinh viên. Nhiều tổ chức hành nghề luật, doanh nghiệp cũng tổ chức các phiên phỏng vấn mô phỏng, giúp sinh viên làm quen với quy trình tuyển dụng thực tế. Bên cạnh đó, khu vực ứng tuyển trực tiếp mang đến nhiều cơ hội việc làm và thực tập trong các lĩnh vực pháp luật, tài chính, ngân hàng, nhân sự, truyền thông và quản trị kinh doanh.

Chương trình còn bố trí các không gian hỗ trợ kỹ năng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và hoạt động tương tác nhằm giúp sinh viên có thêm trải nghiệm, sự tự tin và hành trang trước khi gia nhập thị trường lao động.

Sinh viên được trực tiếp tìm hiểu việc làm, phỏng vấn với nhà tuyển dụng tại ngày hội. Ảnh: T.A

Phát biểu tại ngày hội, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, vai trò của trường đại học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt tri thức mà còn phải chuẩn bị cho người học năng lực bước vào cuộc sống, thích ứng với thị trường lao động, phụng sự xã hội và kiến tạo tương lai.

Theo Tiến sĩ Lê Trường Sơn, bên cạnh lĩnh vực pháp luật là thế mạnh truyền thống, Trường ĐH Luật TP.HCM hiện còn đào tạo nhiều ngành ngoài luật như quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ Anh và các chương trình liên ngành gắn với thực tiễn quản trị, kinh doanh, hội nhập và chuyển đổi số.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi rất nhanh, sinh viên ngày nay không chỉ cần kiến thức chuyên môn trong ngành học của mình, mà còn cần năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng học tập suốt đời.

Từ đó, ông khẳng định ULaw Career Day không đơn thuần là một ngày hội tuyển dụng mà là diễn đàn kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa cựu sinh viên với sinh viên, giữa chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn và giữa khát vọng nghề nghiệp của người học với cơ hội phát triển trong xã hội.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu tại ngày hội.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn kỳ vọng thông qua ngày hội, sinh viên không chỉ tìm kiếm cơ hội thực tập hay việc làm mà quan trọng hơn là xác định được định hướng nghề nghiệp, hiểu rõ yêu cầu của thị trường lao động, nhận diện điểm mạnh và những kỹ năng cần tiếp tục hoàn thiện để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Ông cũng khuyến khích sinh viên chủ động trao đổi với nhà tuyển dụng, mạnh dạn giới thiệu bản thân, lắng nghe góp ý và học hỏi từ những người đi trước. Theo ông, cơ hội nghề nghiệp luôn dành cho những người có sự chuẩn bị, thái độ cầu thị và khát vọng vươn lên.

“Hôm nay có thể là ngày các em gặp được nhà tuyển dụng đầu tiên, người cố vấn đầu tiên, cơ hội nghề nghiệp đầu tiên. Nhưng xa hơn, tôi mong đây là ngày các em bắt đầu suy nghĩ sâu sắc hơn về con đường nghề nghiệp của mình: mình muốn trở thành ai, mình sẽ đóng góp điều gì và mình cần chuẩn bị gì từ hôm nay” – Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhắn nhủ người học.

Tại chương trình, Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân ULaw nhiệm kỳ 2026-2029. Câu lạc bộ được thành lập nhằm kết nối mạng lưới cựu sinh viên thành đạt, thúc đẩy hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo.