Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2026 19/06/2026 20:32

(PLO)- Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của các trường trên địa bàn.

Tối 19-6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 công lập của các trường ở Hà Nội như sau:

Phụ huynh và học sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 theo hướng dẫn tại đây.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5. Thí sinh làm ba bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Điểm mới quan trọng là Hà Nội đã bỏ quy định phân khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố thay vì bị giới hạn như các năm trước.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập. Thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Có 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Từ ngày 19 đến 25-6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25-6, thí sinh nhận hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026-2027.

Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết 27-6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp. Riêng các trường công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận trực tiếp trong cùng thời gian.