Phổ điểm Toán thi lớp 10 của Hà Nội dự kiến giảm, học sinh khá đạt 8,25-8,5 31/05/2026 12:02

(PLO)- Đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội năm nay được nhận định có tính phân hóa rõ rệt, phổ điểm dự kiến giảm khoảng 0,75 so với năm ngoái.

Sáng 31-5, gần 124.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành đề Toán thi lớp 10 trong 120 phút. Đề thi gồm 5 câu hỏi tự luận, bao quát các kiến thức đại số, hình học và bài toán thực tế.

Nhiều thí sinh nhận định đề thi bám sát chương trình

Tại điểm thi trường THCS Đa Tốn, thí sinh Tạ Trúc Quỳnh (THCS Đông Dư) cho biết đề thi có các dạng bài quen thuộc, nằm trong kiến thức đã học và không có câu hỏi mang tính đánh đố. Quỳnh tự tin hoàn thành đúng khoảng 75-80% đề thi, kỳ vọng đạt 8 điểm. Thí sinh này cũng cho biết riêng phần giải hệ phương trình của đề thi có hơi lạ so với các dạng bài đã ôn tập trước đó.

Còn thí sinh Phùng Hiền Nhi (THCS Bát Tràng) đánh giá đề thi vừa sức, có dạng bài quen thuộc trong quá trình ôn tập, tương đương với các đề thi thử. Nữ sinh tập trung làm những câu hỏi nằm trong khả năng, bỏ qua các câu khó liên quan đến lập phương trình và dùng thời gian còn lại để rà soát bài làm.

Nhi tự tin hoàn thành đúng 80-90% đề thi, dự kiến đạt mức điểm từ 8,5-9. "Kết quả này cũng tương đương với mức điểm môn Toán em đạt được trên lớp", Nhi nói thêm.

Tương tự, em Trần Dương Sơn (THCS Thạch Bàn) đánh giá đề thi không quá khó và bài làm dự kiến đạt tối thiểu 7 điểm. Nam sinh bỏ 2 ý của câu hình học và câu hỏi cuối cùng vì xác định vượt quá khả năng, thay vào đó em dành thời gian rà soát thật kỹ toàn bộ bài làm, tránh mất điểm.

"Hôm qua em làm bài thi Văn và Anh không quá tệ, em nghĩ mình có khả năng đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ", Sơn nói.

Trong khi đó, Hà Đức Mạnh (THCS Trâu Quỳ) cho biết chỉ hoàn thành khoảng 60% bài làm. "Em làm xong sớm, còn thừa thời gian nhưng vừa đối chiếu kết quả với các bạn thì thấy hình như mình có sai sót", Mạnh tiếc nuối.

Tại điểm thi trường THPT Phúc Lợi, tâm trạng của các thí sinh cũng khác nhau. Nếu nhiều em cho rằng đề thi có độ khó nhất định, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức và kỹ năng làm bài, thì cũng có những thí sinh bước ra khỏi phòng thi với sự tự tin vì hoàn thành tốt bài làm.

Đứng lẫn vào dòng người chờ đợi các thí sinh, chị Phạm Thị Nga đứng chờ con gái với một bó hoa trên tay. Chị cho biết hôm nay là sinh nhật của con nên muốn dành cho con một bất ngờ nhỏ ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.

"Hôm nay là sinh nhật cháu. Tôi muốn tạo cho con một niềm vui đặc biệt sau những ngày ôn tập và thi cử căng thẳng. Hi vọng cháu làm bài tốt để niềm vui trong ngày sinh nhật được trọn vẹn hơn", chị Nga chia sẻ.

Em Lê Hoàng Linh (THCS Sài Đồng) nhận xét đề thi Toán năm nay tương đối khó hơn so với những môn thi trước. Theo Linh, đề thi vẫn bám sát chương trình học nhưng có một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức và kỹ năng tổng hợp. Nữ sinh dự đoán có thể đạt khoảng 7 điểm.

Cùng chung nhận định, Trần Khánh Huy (THCS Ái Mộ) cho rằng đề thi có sự phân hóa nhất định giữa các nhóm thí sinh. Nam sinh cho biết nhiều bạn cùng phòng thi khi trao đổi sau giờ làm bài cũng cảm thấy chưa thực sự hài lòng với kết quả của mình.

“Em thấy đề không quá xa lạ nhưng có một số câu khiến em phải suy nghĩ khá lâu. Nhiều bạn của em cũng nói bài làm chưa được như kỳ vọng”, Huy cho biết.

Trái ngược với tâm trạng có phần tiếc nuối của một số thí sinh, Bùi Ngọc Khôi (THCS Ái Mộ) bước ra khỏi cổng trường với nụ cười rạng rỡ. Theo Khôi, em hoàn thành được phần lớn nội dung bài thi và khá hài lòng với bài làm của mình.

Đón con trước cổng trường, bố mẹ của Khôi cũng không giấu được niềm vui. Ngay sau khi gặp con, cả gia đình đã cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm để ghi lại khoảnh khắc khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đề thi có nhiều câu hỏi phân loại học sinh

Thầy Lê Anh Tuấn, giảng viên bộ môn Toán - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, giáo viên Toán tại Hệ thống Giáo dục hocmai.vn, nhận định đề thi môn Toán nhìn chung giữ định dạng quen thuộc với học sinh. Tuy nhiên, thí sinh có thể gặp khó với ba câu hỏi "chốt" quan trọng mang tính phân hóa.

Chốt thứ nhất là câu hỏi liên quan đến định lý Vi-ét. Nội dung này được nâng cao hơn so với năm trước. Học sinh cần ôn luyện thành thạo và chăm chỉ để xử lý tốt bài toán.

Chốt thứ hai nằm ở câu 4 về hình học đường tròn. Theo thầy Tuấn, thông thường đề thi dùng ý c để phân loại thí sinh, nhưng năm nay tính phân loại xuất hiện ngay từ ý 2 của phần b và cả ý c.

Chốt thứ ba là câu 5 - câu hỏi cuối cùng. Thí sinh có thể đạt 0,25 điểm trên tổng 0,5 điểm của câu này khi lập phương trình, nhưng việc đạt 0,25 điểm còn lại là khá khó.

"Đề thi này với thời lượng 120 phút là phù hợp. Việc học sinh hoàn thành bài thi đòi hỏi sự kết hợp giữa quá trình ôn luyện đầy đủ, tư duy và khả năng phân tích đặc trưng riêng của từng bài toán", thầy Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo thầy Tuấn, đề thi môn Toán năm nay được đánh giá phân hóa tốt hơn, hạn chế tình trạng điểm cao. Phổ điểm chung môn Toán dự kiến giảm khoảng 0,75 điểm so với năm ngoái.

Để đạt được điểm 10, thí sinh phải thực sự xuất sắc, "năm nay sẽ có ít điểm tối đa", thầy Tuấn nói thêm. Còn học sinh có học lực trung bình dự kiến đạt mức 6 điểm. Học sinh khá đạt từ 8,25-8,5, học sinh giỏi có thể đạt từ 9-9,5 điểm.

Với sự dịch chuyển của phổ điểm môn Toán, thầy Lê Anh Tuấn nhận định điểm chuẩn của các trường THPT thuộc top 1 sẽ ít biến động, trong khi các trường top 2 có thể biến động nhiều theo xu hướng giảm.

Môn Toán là môn thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 tại Hà Nội.