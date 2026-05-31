Đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội năm 2026 31/05/2026 10:07

(PLO)- Đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội năm 2026 gồm 5 câu theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trong 120 phút.

Sáng nay 31-5, sau 120 phút làm bài, hơn 123.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Dưới đây là chi tiết đề Toán thi lớp 10 của Hà Nội:

Hôm qua 30-5, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và tiếng Anh. Đề thi được cả giáo viên và học sinh đánh giá hay, gắn với thực tiễn, đảm bảo tính phân hoá và hướng đến đánh giá năng lực tư duy, cảm thụ và liên hệ thực tiễn của học sinh.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập. Thành phố bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi. Gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.

Dự kiến ngày 19-6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển của các trường THPT công lập, chuyên.

Từ ngày 19 đến 25-6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất đến ngày 25-6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh. Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết ngày 27-6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.